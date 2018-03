Decisão do caso Pedrinho ainda não foi tomada; TSE diz não haver data para concluir julgamento

Apesar da grande expectativa sobre a possibilidade de decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre caso que repercute na situação do prefeito Pedrinho Eliseu...

Apesar da grande expectativa sobre a possibilidade de decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre caso que repercute na situação do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), ainda não há prazo para uma decisão do TSE em relação à situação do prefeito. Grosso modo, não há nenhuma decisão tomada que faça com que o prefeito saia do cargo.

Gerou grande comoção pelas redes sociais o fato do processo do próprio prefeito ter voltado a tramitar, mas advogados ouvidos pela Tribuna garantem que isso não significa que uma decisão foi tomada ou que será tomada de imediato. Aliás até a noite de segunda-feira (5) é fato que nenhuma decisão foi tomada. Um grupo de Facebook, chamado ‘Araras sem Censura’ chegou a publicar que o caso foi definido, mas advogados garantem que isso não ocorreu – até porque o caso sequer havia sido encaminhado à Presidência do TSE ou a algum ministro. Somente nesta terça-feira (6) o caso foi encaminhado a um gabinete para despacho.

É fato que o processo foi sobrestado, justamente porque, se a tese decidida pelo Supremo fosse favorável, ela beneficiaria o prefeito de Araras. Mas mesmo a decisão negativa adota pelo Supremo não significa que Pedrinho saia do cargo de imediato – e nem há garantias que ele vai mesmo ter que deixar a cadeira de prefeito ou então que a cidade enfrentará novas eleições.

Advogados ouvidos pela Tribuna reforçaram que a possibilidade de novas eleições na cidade, ainda em 2018, ganhou força, mas qualquer afirmação oficiosa sobre o assunto seria especulativa.

O próprio TSE, colegiado localizado em Brasília/DF respondeu à Tribuna de modo oficial que “não há um prazo para que o ministro Jorge Mussi junte a sua decisão” em relação ao processo do prefeito Pedrinho Eliseu.

A confusão sobre o caso se deu ainda ontem, porque foi cancelado o sobrestamento (uma espécie de pausa no processo). Já na tarde de terça-feira (6) o caso foi remetido ao gabinete do ministro Jorge Mussi, relator do caso, que pode proferir uma decisão interlocutória – ou seja, algum pedido do ministro sobre o caso – ou até mesmo a decisão final.

De fato, a rigor, como as eleições de 2008 ocorreram em 5 de outubro (o primeiro domingo de outubro daquele ano) e a lei estipula inelegibilidade de 8 anos, a inelegibilidade terminaria no mesmo dia, só que do ano de 2016. O grande problema é que as eleições em 2016 ocorreram em 2 de outubro.

Mesmo assim o grupo do prefeito Pedrinho Eliseu entende que ele poderia, sim, assumir o cargo. Isso porque a tese da elegibilidade superveniente é apontada no caso. Ou seja, em resumo o importante seria não a data da eleição, mas sim a data da diplomação – que ocorre em dezembro, justamente quando o prefeito já está apto para concorrer.

Mesmo assim permanece como incógnita uma decisão do TSE a respeito do caso – mesmo porque com a saída de Herman Benjamin do TSE, o caso de Pedrinho passou para as mãos de novo ministro: Jorge Mussi. Ainda há dúvidas se Mussi decide monocraticamente (ou seja, sozinho) em relação ao caso ou se pode levar o caso do prefeito de Araras a Plenário. Ainda não há data pára que isso ocorra.