De volta

Cuca encontrará um Palmeiras diferente no retorno após cinco meses da conquista do Campeonato Brasileiro de 2016. A principal mudança é na presidência: Paulo Nobre saiu e foi substituído por Maurício Galiotte, vice no ano passado. Troca com influência direta na negociação para o retorno do comandante, substituto do demitido Eduardo Baptista.

Título e temor

Passada a festa pela conquista do Paulistão, o Corinthians volta a pensar em contratações. O clube planeja buscar três jogadores para fortalecer o elenco no Campeonato Brasileiro. Mas a grande preocupação neste momento é com a possibilidade de perder dois titulares absolutos: o zagueiro Pablo e o lateral esquerdo Guilherme Arana, fundamentais na equipe do técnico Fábio Carille.

É campeão

O bicampeonato inédito, um processo de reconstrução consolidado e a certeza de que Chapecó voltou a sorrir. Tudo aconteceu muito rápido para Chapecoense desde o fatídico acidente de 29 de novembro, na Colômbia. Sem muito tempo para pensar, o clube remontou o elenco para a temporada mais importante de sua história, soube lidar com os erros e precisou de apenas 159 dias para trocar as lágrimas que tomaram conta da cidade pelos sorrisos com direito a buzinaço nas ruas e gritos de campeão.

Subindo a serra

O Santos já sabe onde quer mandar seus quatro próximos jogos. O presidente Modesto Roma disse que as partidas contra Sporting Cristal, pela última rodada da primeira fase da Libertadores, e Coritiba e Cruzeiro, nas rodadas 2 e 3 do Campeonato Brasileiro, serão na Vila Belmiro. O clube vai pedir à CBF para enfrentar o Botafogo, pela quinta rodada, no Pacaembu. Com o bom público das últimas partidas no Pacaembu, o torcedor da capital paulista pede para que o time “suba mais a serra”. Modesto pede para que os santistas não se dividam.

Renovação

Responsável pelo marketing do São Paulo no primeiro mandato do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, Vinícius Pinotti foi nomeado como homem forte do futebol tricolor na administração que começou no mês passado. E ele terá que resolver uma situação que está causando apreensão na torcida: a renovação de contrato de Diego Lugano. O vínculo do uruguaio vai até 30 de junho.

Na galera

Os 10 gols que levaram Guerrero à artilharia do Campeonato Carioca poderiam ilustrar a importância do camisa 9 no Flamengo. Mas talvez a imagem que retrate melhor a fase do atacante seja aquela, depois da conquista, em que aparece nos braços da torcida. A sua relação com a arquibancada nunca mais será a mesma depois deste domingo.