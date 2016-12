De volta pra casa A surpreendente recuperação de Alan Ruschel teve seu ápice às 16h21 da última sexta-feira, quando o jogador deixou o hospital...

De volta pra casa

A surpreendente recuperação de Alan Ruschel teve seu ápice às 16h21 da última sexta-feira, quando o jogador deixou o hospital da Unimed, em Chapecó, a caminho de casa. O lateral esquerdo é um dos seis sobreviventes da queda do avião que transportava a delegação da Chapecoense, além de jornalistas e tripulantes, e deixou 71 mortos no dia 29 de novembro. Recebido por familiares e pelo companheiro de equipe Hyoran, em quem deu um forte abraço, Alan Ruschel saiu do hospital numa cadeira de rodas por procedimentos protocolares, mas se levantou perto do carro que o esperava e acenou para os jornalistas e admiradores que se encontravam no local. Como se pedisse aplausos, bateu as mãos e foi atendido.

Decepcionado

Demitido do Corinthians na última quinta-feira, o técnico Oswaldo de Oliveira soltou nota à imprensa nesta sexta, atacando a diretoria. Por meio de nota oficial, ele diz ter cometido um “grande equívoco” ao acreditar na palavra do presidente Roberto de Andrade sobre o planejamento do Timão para o próximo ano. “Assim, da mesma forma que o presidente admite que errou ao me contratar, quero dizer que cometi também um grande equívoco de avaliação ao acreditar no que ele me disse sobre haver um planejamento para 2017”, disse Oswaldo, em trecho da nota.

Retorno

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, revelou, em evento com a imprensa no Guarujá (SP), na última sexta-feira, que entrou em acordo com o estafe de Robinho para que possa quitar uma dívida antiga do clube com o atacante. O valor, de cerca de R$ 2 milhões, será pago em parcelas, a partir de janeiro. Modesto confirmou também a intenção de fazer uma proposta para que Robinho, hoje no Atlético-MG, volte a defender o Santos em 2017. O presidente santista disse que essa é sua vontade e acredita que o jogador também esteja propenso a um retorno. “Acho que sim (que ele tem vontade de jogar no Santos), mas eu não tenho falado com ele. É um sonho que temos, mas ainda está cedo para sonhar”. Para viabilizar a contratação, o Santos busca um parceiro que viabilize os salários e a multa rescisória de Robinho com o Atlético-MG. Os dois clubes disputarão a Libertadores em 2017.

De olho no Mundial

No que depender de seu patrocinador, o Palmeiras terá um 2017 ainda mais forte depois de ter sido campeão brasileiro. Essa é a promessa de Leila Pereira, presidente da Crefisa e da FAM, empresas que investiram R$ 88 milhões no clube na última temporada e deverão renovar o contrato de parceria. “O que a torcida pode esperar é que não mediremos esforços para conquistarmos a Libertadores. Quero ver o Palmeiras campeão mundial”. Para isso, Leila Pereira e Palmeiras precisarão antes acertar a renovação do contrato, que vence no fim de janeiro. Um assunto que ainda não foi tratado oficialmente, mas que não deverá encontrar dificuldades, segundo a empresária, sobretudo após a eleição de Maurício Galiotte.

Retorno às pistas

Não é novidade o interesse da Mercedes pelo nome do finlandês Valtteri Bottas, da Williams, como substituto de Nico Rosberg, que se aposentou cinco dias após conquistar seu primeiro título mundial. No entanto, a transação deixaria um buraco no time inglês, tendo em vista a despedida de Felipe Massa. Após o periódico francês L´Équipe afirmar que Massa e Williams estariam negociando um possível retorno do piloto, foi a vez de Claire Williams, uma das dirigentes da escuderia, apimentar os rumores e citar o nome do brasileiro. Em entrevista à BBC Sport, ela deixou claro que, para a transação de Bottas com a Mercedes se consumar, uma alternativa a altura deveria estar no horizonte.