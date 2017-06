De volta a América Sem clube desde que anunciou a saída do Al-Wahda, Valdivia está voltando ao futebol sul-americano, só que desta vez...

Compartilhe em suas redes sociais!

De volta a América

Sem clube desde que anunciou a saída do Al-Wahda, Valdivia está voltando ao futebol sul-americano, só que desta vez para retornar ao Colo-Colo. O vice-campeão do Clausura no Campeonato Chileno anunciou na segunda-feira que chegou a um acordo para repatriar o meia. Agora, ele passará nos próximos dias por exames médicos antes de ser apresentado oficialmente como novo reforço. O jogador chegou a se oferecer ao Palmeiras em redes sociais, mas a diretoria não levou a sério.

Diga a Fiel que fico

Corinthians recusou uma proposta do Genoa, da Itália, pelo zagueiro Balbuena. Segundo Flávio Adauto, diretor de futebol do Timão, os valores apresentados não agradaram. O dirigente ainda negou que a Lazio também tenha apresentado uma oferta, como afirmou o empresário paraguaio, porém a permanência do jogador até dezembro é quase certa.

De saída

Logo depois da derrota do São Paulo para o Atlético-MG, por 2 a 1, no Morumbi, o zagueiro Lucão desabafou. Responsável pela falha que originou o gol da vitória do time mineiro e também por um erro no início da jogada do primeiro gol do Galo, o jogador deu um aviso. “A torcida sempre pega muito no pé. Eu era um dos únicos que não podia errar hoje, mas fui infeliz no lance. Enquanto eu estiver aqui, eles vão sempre pegar no meu pé. Preciso saber lidar com isso e ser profissional. Mas para a alegria de muitos aí, já, já eu estou indo embora”.

Interesse

O Lille, da França, voltou a demonstrar interesse no lateral esquerdo Caju, do Santos. Após sondagem, o Peixe espera receber uma proposta oficial em breve. A tendência, porém, é de não liberar o jovem. Em janeiro, o Peixe recusou a saída por empréstimo a pedido do então técnico Dorival Júnior. Agora, o clube só liberaria Caju em caso da permanência de Zeca, que é titular e um dos cotados no futebol europeu. O meia Jean Mota é uma alternativa para a posição.

Rumo ao City

O conceituado jornalista Gianluca Di Marzio afirmou em seu site oficial que Daniel Alves e Juventus estão perto de uma rescisão contratual. O acordo mútuo deixaria o lateral direito brasileiro livre para assinar com o Manchester City, destino favorito de acordo com a imprensa inglesa.

De volta ao Brasil

Aos 32 anos, Nilmar está livre no mercado para acertar com um novo clube. Apesar de o contrato com o Al Nasr, dos Emirados Árabes, terminar no dia 30, o atacante desembarcou em Porto Alegre com toda a mudança e pode assinar um novo compromisso. Porém, ainda não há negociações avançadas, e o jogador vai aproveitar o período de férias para decidir seu futuro.