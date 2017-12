De olho numa vaga Depois da Copa América Centenário em 2016 com Dunga no comando, Hulk não recebeu mais chances na seleção brasileira. Mas...

De olho numa vaga

Depois da Copa América Centenário em 2016 com Dunga no comando, Hulk não recebeu mais chances na seleção brasileira. Mas o atacante espera receber a primeira oportunidade com Tite. Com oito vagas ainda em aberto, segundo o próprio técnico, o jogador sonha em ser convocado para a Copa do Mundo, na Rússia, e ainda voltar ao país. Por lá, ele é ídolo do Zenit, onde atuou em três temporadas no Zenit: 2012/13, 2013/14 (terminado como campeão do Campeonato Russo) e 2014/15 (sendo o artilheiro da competição nacional, com 15 gols, e ainda conquistou a Taça e a Supertaça da Rússia).

De olho na Ásia

O futebol espanhol mira o oriente e aposta na força de seu maior clássico, o duelo entre Real Madrid e Barcelona, que pela primeira vez será disputado num horário nada habitual, para garantir a maior visibilidade em terras asiáticas. Com 650 milhões de espectadores previstos, ou seja, um décimo da população mundial, o clássico entre o Real de Cristiano Ronaldo e o Barça de Lionel Messi é o mais visto no mundo. O confronto é uma máquina de arrecadação para a Liga Espanhola, que tem na rivalidade permanente entre os dois gigantes uma de suas principais atrações.

Queda de braço

A novela envolvendo Santos e Botafogo, que brigam por Jair Ventura, tem mais um capítulo. O Peixe enviou o executivo de futebol Gustavo Vieira ao Rio de Janeiro para tentar fechar a contratação do treinador nesta sexta-feira. Caso Jair aceite a proposta, o Santos terá de pagar a multa rescisória de cerca de R$ 800 mil ao Botafogo, o que já se mostrou disposto a fazer. A oferta de renovação do clube carioca, porém, balançou o treinador. O Botafogo ofereceu mais 3 anos de contrato e um aumento salarial de R$ 100 mil, além de pedir ao técnico uma resposta até o fim desta semana. Apesar disso, a proposta do Santos segue sendo maior. O Peixe, inclusive, acredita que a vaga na Libertadores pode pesar na hora da decisão do técnico.

Falta pouco

O atacante Santiago Tréllez já não esconde o desejo de defender o Corinthians em 2018. Em entrevista à “Blu Rádio”, da Colômbia, o jogador disse que já aceitou a proposta apresentada pelo Timão a seu empresário. Para que a transferência aconteça, porém, será preciso que o Vitória aceite negociá-lo. Os dois clubes mantém conversas. Nos próximos dias, o Timão deve formular uma proposta envolvendo valores e a inclusão de jogadores.

Plano B

Palmeiras e Atlético-MG discutem uma troca para 2018. A ideia inicial é ter Marcos Rocha atuando pelo Verdão por uma temporada, enquanto o lateral direito João Pedro e o atacante Róger Guedes fariam o caminho inverso e defenderiam o Galo por empréstimo pelo mesmo período. A informação foi divulgada primeiramente pelo Uol. O nome de Róger Guedes já agradava ao Galo desde a semana passada. O clube gostaria de segurar Marcos Rocha para a próxima temporada, mas já admite a possibilidade de envolvê-lo na negociação pelo atacante.