De olho na Libertadores

O Santos iniciou a preparação para a Libertadores na manhã de segunda-feira, no CT Rei Pelé. O Peixe estréia na competição nesta quinta-feira, às 21h45, contra o Sporting Cristal, no Peru. O técnico Dorival Júnior indicou o retorno de Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira à equipe titular. Durante a atividade, que não tinha goleiros, o Peixe foi a campo com Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Cleber e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira. Depois, Dorival começou a testar novas peças. O Peixe volta a treinar na manhã desta terça-feira, com portões fechados à imprensa. Após a atividade, o elenco viaja ao Peru para enfrentar o Sporting Cristal.

Melhorando

O atacante Jô voltou ao Corinthians no fim do segundo semestre do ano passado para ser a referência do ataque. Se o desempenho em 2017 ainda está abaixo do esperado pelo próprio jogador, os números são favoráveis a ele. Dos três gols marcados na temporada, dois foram em clássicos contra Palmeiras e Santos. Além de ser decisivo nos jogos maiores, Jô comemora também o bom início de temporada do Timão. A equipe dirigida por Fábio Carille tem a melhor campanha do Paulistão e está na terceira fase da Copa do Brasil. Rendimento surpreendente para um clube que investiu bem menos do que alguns rivais.

Mostrando sua cara

Do dia 5 de fevereiro ao dia 5 de março, da derrota por 4 a 2 para o Audax à vitória por 4 a 1 sobre o Santo André, o São Paulo de Rogério Ceni construiu uma identidade. O torcedor sabe o que esperar quando vai ao Morumbi ou assiste pela televisão aos jogos da equipe. Foram nove partidas em 29 dias, um ritmo alucinante que apresentou virtudes, surpresas e problemas. O técnico justificou a evolução do time, dizendo: “Temos uma forma montada de jogo, que criamos e demos consistência desde o jogo contra o River Plate. É um time que entende a necessidade de marcar o mais adiantado possível, com qualidade, dependendo da formação de cada adversário”.

Baixas inesperadas

A montagem do elenco do Palmeiras para esta temporada despertou dúvidas sobre o aproveitamento dos atletas. As diversas lesões sofridas por jogadores alviverdes neste início de temporada preocupam o torcedor. A notícia da lesão de Thiago Martins, que ficará fora por pelo menos seis, aumentou o prejuízo do Palmeiras neste aspecto. Foi o quinto atleta entregue ao departamento médico somente neste início de temporada. O volante Arouca já havia ficado fora da lista de inscritos do Paulistão por conta de uma cirurgia no tornozelo direito. Depois, foi a vez de Tchê Tchê sofrer uma fratura no região do ombro. Mais uma semana, e nova lesão, Fabiano, com um problema no músculo posterior da coxa direita. Mas o desfalque que mais abalou a torcida palmeirense foi o de Moisés. Em alta após a grande temporada feita em 2016, o meio-campista rompeu dois ligamentos do joelho esquerdo. O prazo de recuperação também é de pelo menos seis meses, o que o tira do Paulistão inteiro e de uma boa parte da Libertadores.

De cara nova

O ano de 2017 representa uma revolução na Fórmula 1. Além da mudança de donos depois de décadas sob a supervisão de Bernie Ecclestone, os carros da categoria também sofrerão diversas alterações na parte aerodinâmica que, automaticamente, os farão esteticamente diferentes. A previsão é de que com pneus maiores e mais pressão aerodinâmica, os carros consigam contornar curvas com mais velocidade, até 40km/h mais velozes, diminuindo entre 3s e 4s por volta. Com carros mais rápidos, cresce a exigência em cima do piloto que, junto com os circuitos, precisam se adaptar à nova realidade. Enquanto os competidores estão malhando mais para conseguir segurar estas máquinas furiosas, as pistas do calendários seguem fazendo ajustes em algumas das curvas e barreiras de proteção para receber o espetáculo com segurança. A temporada 2017 começa no dia 26 de março com a realização do grande premio da Austrália.