De novo, o velho assunto da coleta seletiva

Um projeto de lei que trata da coleta seletiva de lixo está em tramitação na Câmara Municipal de Araras. De autoria do vereador Jackson...

Compartilhe em suas redes sociais!

Um projeto de lei que trata da coleta seletiva de lixo está em tramitação na Câmara Municipal de Araras. De autoria do vereador Jackson de Jesus (Pros), o projeto, se aprovado, obriga os comerciantes a realizarem coleta seletiva nas dependências de seus estabelecimentos, com o argumento de preservar o meio ambiente e também a possibilidade de se criarem vagas de trabalho no setor, hoje composto por trabalhadores informais. Caberia ao comerciante “recolher periodicamente os resíduos coletados e enviá-los a locais adequados, com vistas à sua reciclagem”.

Não é preciso se aprofundar muito no tema para percebermos a necessidade e a importância da coleta seletiva de lixo, tema este já abordado pela própria Tribuna em diversas outras oportunidades. A coleta seletiva é um sistema que poderia amenizar todas as consequências maléficas da destinação incorreta do lixo produzido pela população. Além do reaproveitamento, através de reciclagem, de muitos materiais descartados, gerando economia de matérias-primas e aliviando os aterros sanitários.

A discussão do projeto do vereador não se limita à importância da coleta seletiva, mas também da falta de estrutura oferecida pelo governo municipal para que o lixo produzido na cidade tenha sua correta destinação. Como exemplo, se toda a população fizesse hoje em sua própria casa a separação do lixo – orgânico e variedades de recicláveis –, o município não teria condições de dar a destinação correta desse material.

A Lei Federal nº 12.305/2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, determina que cada município seja responsável pela coleta e destino correto do seu lixo. Em outras palavras, Araras está um passo atrás neste quesito.

Araras não tem, atualmente, Aterro Sanitário disponível para o descarte do lixo produzido pela sua população. Aliás, existe sim, um aterro. Entretanto, o mesmo encontra-se inoperante desde 2008. Conforme matéria da Tribuna de 2015, a população ararense produz 2.450 toneladas de lixo por mês, sendo 50% (1.225 ton) de lixo orgânico, 35% (857,5 ton) de lixo seco e 15% (367,5 ton) de outros materiais, incluindo rejeitos que não têm possibilidade de serem reciclados.

Há vários anos, a Cooperativa Araras Limpa – uma entidade privada – realiza serviço de coleta seletiva em Araras. Entretanto, o trabalho feito pela entidade ainda é bastante limitado, e a cooperativa consegue atender apenas alguns bairros da cidade, e coleta, em média, 50 toneladas por mês para posterior reciclagem – o que representa apenas 2% de todo o lixo produzido em Araras.

Enquanto o município não possuir um novo Aterro, aprovado pelas entidades ambientais responsáveis, todo o lixo encaminhado para a estação de transbordo – funcionando no próprio Aterro desativado – é diariamente encaminhado para um aterro privado na cidade de Paulínia/SP. E o município de Araras gasta cerca de R$ 200 mil por mês para o transporte e destinação desse material.

O projeto, sugerindo que o comércio faça a coleta seletiva, pode até diminuir o problema, mas não vai resolver de forma definitiva. Até hoje, nenhuma administração municipal viu como relevante a destinação correta do lixo. Lixo não dá voto. A solução somente virá quando o poder público de Araras elaborar um Plano Municipal de longo prazo, que seja educativo e mostre à sociedade a necessidade em se destinar de forma adequada o lixo produzido por cada morador. Hoje, o número de cidades no Brasil que apresentam 100% de coleta seletiva não passa de uma ou duas dezenas. Mas são exemplos que podem ser seguidos. É preciso engajamento político – já que o sucesso desta ação não contará com placa a ser descerrada.