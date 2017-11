De governo para governo

As obras da Macrodrenagem nos dois ribeirões que cortam a zona urbana seguem a todo vapor. Está na fase de canalização do Ribeirão das...

Compartilhe em suas redes sociais!

As obras da Macrodrenagem nos dois ribeirões que cortam a zona urbana seguem a todo vapor. Está na fase de canalização do Ribeirão das Furnas, no trecho entre a confluência dos dois ribeirões até o Curtume Graziano. Apesar de alguns atrasos nos repasses de verbas federais ao longo dos anos – e alguns contratempos com as chuvas (desbarrancamento) – as obras estão num ritmo bom.

Além da canalização de um grande trecho, as obras incluem reservatórios de retenção e barragem de águas pluviais no Córrego do Facão (piscinões) e a troca de algumas pontes, a fim de ampliar a vazão da água. Importante lembrar que trata-se de uma obra financiada pelo governo federal, conquistada pelo governo de Nelson Brambilla ainda no início de sua primeira gestão. Foram licitadas em 2011 e a execução teve início em 2012, com previsão de término para o final de 2018.

E apesar da crise econômica pela qual o Brasil atravessa, essa verba está garantida, segundo afirmam nossos governantes municipais. Isso porque a verba do projeto já está no sistema, e é liberada conforme a empreiteira vai concluindo etapas pré-estabelecidas. A Caixa Federal faz as medições e repassa o dinheiro para a Prefeitura pagar a empreiteira.

A liberação da nova ponte, na confluência dos ribeirões, já foi um grande avanço para o trânsito daquela região fluir melhor. Agora está na fase de canalização de um trecho onde o ararense notou a retirada de todas as árvores que estavam nas margens. Importante frisar que a retirada das árvores foi aprovada pelos órgãos competentes.

O ex-secretário de Planejamento, Fábio Franco, publicou ontem em sua página do Facebook, um longo texto explicativo sobre as obras. Sensato como sempre foi, Franco faz um alerta para as pessoas que não têm conhecimento específico sobre o tema – e fazem críticas e comentários maldosos –, sobre o que realmente está acontecendo.

A retirada de todas as árvores no trecho entre a junção dos ribeirões até o Curtume Graziano é polêmica, mas, infelizmente, foi necessária. Outro ponto abordado por Franco foi a necessidade de novas obras, principalmente de microdrenagem, ou seja, mais bocas-de-lobos em determinados trechos para que a água escoe com mais rapidez para o ribeirão já canalizado. Além da microdrenagem, após a conclusão das obras será primordial também reavaliar o trecho do Ribeirão das Araras sem canalização – mas com as pontes trocadas, para determinar se haverá a necessidade ou não de intervenção imediata, ou uma programação de ampliação da canalização a médio ou longo prazo.

É importante ressaltar que a obra começou em um governo e está sendo terminada em outro, sem muita turbulência política nesta transição – fator que deveria ser normal em qualquer gestão pública.