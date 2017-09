De Araras para o Chipre O Real Madri venceu ontem o Apoel, do Chipe, por 3 a 0, valendo pela 1ª rodada da...

Compartilhe em suas redes sociais!

De Araras para o Chipre

O Real Madri venceu ontem o Apoel, do Chipe, por 3 a 0, valendo pela 1ª rodada da Liga dos Campeões 20172018. Além dos brasileiros já badalados do Real Madri, o Apoel também conta com brasileiros em campo, um deles sendo o volante Vinícius Oliveira Franco. Natural do Mato Grosso do Sul, Vinícius se despontou no futebol brasileiro pelas categorias de base do União São João, em 2004. Depois se transferiu para o futebol português, onde atuou por sete anos, e agora defende o Apoel, clube que novamente surpreendeu e chegou até a fase de grupos da Liga. Além do Real Madri, vai enfrentar Borussia Dortmund e Tottenhan pela 1ª fase.

Eu estava lá – 1

Não só de alegrias vive um clube de futebol. O União São João também passou por momentos delicados ao longo de sua trajetória dentro do futebol profissional. O primeiro rebaixamento no Campeonato Paulista foi em 2005, para nunca mais voltar à elite, mas no ano anterior o clube fez uma campanha até pior no Paulistão, só não sendo rebaixado porque o Oeste cometeu uma irregularidade administrativa, perdeu 10 pontos e acabou caindo no lugar do clube ararense. Em 2004, o União jogou 10 partidas, perdeu 9 e empatou apenas 1 – campanha de rebaixado mesmo, num prenúncio do rebaixamento do ano seguinte.

Eu estava lá – 2



Entre uma das derrotas daquele ano de 2004, uma foi marcante pelo placar elástico: 8 a 3 para o Santos. Foi dia 15 de fevereiro, em Santos, com 5.223 pagantes. Pelo Santos, marcaram gols: Basílio (2), Paulo César, André Luis, Alex, Robinho, Robson e Renato. Pelo União, marcaram: Osmar, Marcelinho e João Paulo. Veja os dois times – Santos: Doni; Paulo César, Alex, André Luis e Léo; Claiton, Renato, Diego (Paulo Almeida) e Robinho (Luis Augusto); Robson (Lopes) e Basílio. Técnico: Emerson Leão; União São João: Gilvan; Wagner (Roger), Diguinho, Felix e Eduardo (Luis Henrique); Wilson Martins, Lico, Gerson (Wellington) e Marcelinho; Osmar e João Paulo. Técnico: Arnaldo Lira.