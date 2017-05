DDM de Araras volta a ter uma delegada no comando

Um ano e cinco meses depois da saída de Amanda Galdiano Viera de Matos, que pediu exoneração do cargo de delegada em dezembro de...

Um ano e cinco meses depois da saída de Amanda Galdiano Viera de Matos, que pediu exoneração do cargo de delegada em dezembro de 2015, a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Araras tem novamente uma mulher no comando. A reivindicação é antiga, feita pela Prefeitura e Câmara Municipal.

A delegada Tatiane Cristina Parizotto assumiu o cargo ontem (15) no lugar do delegado Luiz Armando Goyos Ferreira Filho, que permanece em Araras, mas na Delegacia do Município. Parizotto atende a população no prédio que fica no cruzamento das ruas Tiradentes e Chico Pinto (antigo 1º Distrito Policial), Centro.

Natural de Leme, Parizotto é formada em direito pela Faculdade Anhanguera Educacional (campus Leme) e tem 10 anos de experiência na Polícia Civil. Em entrevista para Tribuna, disse que seu primeiro cargo na Civil foi na DDM de Pirassununga.

“Em 2006 fui aprovada em concurso público para a Polícia Civil, mas fiquei apenas quatro meses cumprindo plantão na capital paulista. Depois, fui encaminhada para a DDM de Pirassununga, onde estou há quase 10 anos”, explica Parizotto.

Ao contrário de Araras, a DDM de Pirassununga não tem prédio próprio e atende a população no mesmo endereço onde funciona a Delegacia do Município. Apesar de estar em Araras, a delegada Parizotto continua a atender em Pirassununga e vai acumular os trabalhos nas duas cidades.

O acúmulo foi confirmado e explicado pelo delegado Seccional de Limeira, Antonio Luiz Tuckmantel. “Ela ficará temporariamente no comando da DDM de Araras até que a Polícia Civil consiga uma delegada permanente. Enfatizo que considero a cidade de Araras de extrema importância para a segurança pública, por isso o compromisso em conseguir uma delegada”, salienta Tuckmantel.

Delegada cita Maria da Penha como divisora de águas

A delegada ressalta a importância da presença de uma delegacia para atender mulheres vítimas da violência. “O serviço é vital em uma sociedade que ainda precisa garantir o direito das mulheres vítimas da violência”, enfatiza.

Sobre a presença de uma delegada para atender as vítimas, também ressalta a importância. “A mulher vítima da violência quando encontra outra mulher para atendê-la fica mais à vontade e a encoraja. A polícia ainda é muito masculina e as mulheres ainda são minoria”, disse.

Questionada se o atendimento cresceu nos últimos anos no Brasil ela confirma que sim e cita, inclusive, a criação da lei Maria da Penha (2006). “A DDM amadureceu por meio de conquistas dos governos federal, estadual e também dos municípios. A lei Maria da Penha foi um divisor de água, pois ela encoraja a mulher a procurar seus direitos que são garantidos constitucionalmente”, finaliza.

Polícia Civil tem seis delegados

Com Tatiane Cristina Parizotto, a Polícia Civil de Araras agora tem seis delegados em seu quadro de funcionários. Porém, além de Parizotto – que como citado acumula função em Araras e Pirassununga – o delegado Tabajara Zuliani dos Santos também vai acumular função, mas na Delegacia de Araras e na DDM de Leme. O profissional se apresentou ontem na cidade vizinha.

Segundo Tuckmantel, a decisão (acúmulo entre as cidades) foi a única fórmula encontrada para atender a população. Como já reportado por Tribuna e por outros jornais do Estado de São Paulo – que inclui os de circulação nacional – a Polícia Civil de São Paulo enfrenta déficit do número de funcionários.

“A delegada Tatiane vai atender nas duas cidades e assim o delegado Tabajara. No caso da DDM, ainda não é possível manter uma profissional 24 horas na cidade, mas antes ter uma do que nenhuma”, cita Tuckmantel.