Damas e atletismo ACD conquistam primeiras medalhas nos Regionais

Depois de três dias de disputas, Araras conquistou ontem suas primeiras medalhas nos Jogos Regionais de Americana. Foi uma de ouro por equipe do time de damas misto sub-21, além de outras três medalhas no atletismo especial (ACD), com o competidor Alexandre de Souza Pin – uma de ouro, uma de prata e uma de bronze.

A equipe de damas estreou na quarta-feira e goleou Engenheiro Coelho por 10 a 0. Como essa modalidade teve apenas três cidades inscritas, a medalha de prata já estava garantida. Porém, ontem Araras derrotou Sumaré por 8 a 2 e garantiu o título geral para o município.

O time de damas de Araras é organizado pela própria Secretaria de Esporte, comandada pelo técnico Luiz Fernando Franchini. O grupo é formado por Samuel Coelho Costa (capitão), Bruno Seneme da Fonseca, Vinícius Arsene, Rafani Aline Januário. João Nalin, Caio Chiari, Celso Eduardo, Guilherme Bueno e Lucas Donizetti Vieira.

“Esse ouro representa muito para a nossa modalidade esportiva, conquistamos a primeira medalha da categoria em Jogos Regionais. Espero que, com esse título, o jogo de damas cresça em nosso município e que o número de praticantes aumente. O trabalho de base desenvolvido pela Secretaria de Esportes está no início, porém, já colhemos esse ótimo resultado. O time todo está de parabéns”, comentou o técnico ararense.

Medalhas no atletismo

Pela segunda edição consecutiva dos Jogos Regionais, a equipe de Araras conquista medalhas no atletismo ACD (atletas com deficiência). Dessa vez foram três, novamente com o velocista cadeirante Alexandre de Souza Pin, aluno do Ceren (Centro de Estimulação e Reabilitação Educacional e Neurológico José Canzi Júnior).

Ele sagrou-se bicampeão dos 200 metros, prata nos 100 metros para cadeirantes – categoria S-34, além de faturar um bronze no arremesso de peso até 3 kg – categoria T-34. O atleta disputou ainda as provas de velocidade em uma cadeira de rodas adaptada, disponibilizada pelo Ceren, que conseguiu através de uma instituição de Vinhedo.

“É mais uma vitória da superação. Com todas as dificuldades que enfrentamos em nossos treinamentos, o Pin chega aqui e faz esse show, foi sensacional mais uma vez. Estamos todos muito felizes. O sentimento é de trabalho realizado”, comentou emocionado o técnico ararense, Júlio César Lelis Moreira.

Além do atleta e do treinador, a equipe de atletismo ACD ararense é composta pelas fisioterapeutas Giordana Lanuce, Ana Júlia Casagrande e da auxiliar de enfermagem Ana Eliza.

Além da participação no atletismo ACD, a equipe ararense contará com mais um atleta especial. Na próxima terça-feira (18), Jonilson de Oliveira irá disputar os 50 metros nado livre. O nadador faz parte de um projeto patrocinado pela FHO (Fundação Hermínio Ometto – Uniararas). A responsabilidade é do auxiliar técnico, Max Marcucci.

O final de semana será bastante agitado em Americana, pois várias modalidades estarão em andamento, além do início de outras. Araras pode conquistar mais medalhas entre hoje e amanhã, com boas perspectivas no biribol e tênis.