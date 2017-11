Damas confirma ouro, e Araras soma 9 medalhas nos Jogos Abertos

As quatro modalidades de Araras que disputaram os 81º Jogos Abertos do Interior, no Grande ABC, voltaram pra casa nesta semana com medalhas. O...

As quatro modalidades de Araras que disputaram os 81º Jogos Abertos do Interior, no Grande ABC, voltaram pra casa nesta semana com medalhas. O município conquistou 9 no total, com destaque para a medalha de ouro na classificação geral do time de damas sub-21, valendo pela 1ª Divisão.

Das 9 medalhas, 4 foram do judô em disputas individuais e 3 do tênis de mesa na mesma situação; e as outras duas medalhas vieram pela classificação geral do bocha (bronze) e damas (ouro).

Os Jogos Abertos deste ano estão acontecendo em cinco cidades do Grande ABC, e terminam neste final de semana. Araras já encerrou sua participação na competição – até ontem ocupava a 53ª posição entre as 124 cidades participantes.

Neste ano a organização passou a somar a pontuação numa divisão única. Há disputas em duas divisões, mas a pontuação é única. A liderança dos Abertos até ontem era de São José dos Campos, seguido de São Bernardo do Campo e São José do Rio Preto.

Tênis de mesa com 3 medalhas

O tênis de mesa masculino de Araras competiu pela 2ª Divisão e ficou em 3º lugar na classificação geral da categoria sub-21.

Além de subir no pódio geral, a modalidade ainda conquistou três medalhas: Bronze no Torneio de Duplas (Leonardo Poloni e Douglas de Paula), Bronze no Torneio Individual (Leonardo Poloni) e Bronze no Torneio por Equipes.

A modalidade de Araras é formada numa parceria entre Secretaria Municipal de Esporte e Sayão FC.

Damas com ouro

A modalidade damas de Araras, da Secretaria Municipal de Esporte, se destacou e conquistou medalha de ouro na classificação geral, valendo pela categoria sub-21 da 1ª Divisão. Araras venceu seus seis adversários e foi campeã de forma invicta.

Nesta categoria, a classificação final ficou assim: Araras (1ª), Sorocaba (2ª), Caraguatatuba (3ª), Guaíra, Botucatu, Parapuã e Coroados.

Judô com 4 medalhas

Além das duas medalhas do judô feminino conquistadas na quarta-feira, conforme Tribuna divulgou na quinta-feira (23), o judô masculino obteve outras duas: Kayode Alves (Bronze, até 73 kg) e Alexandre Santos (Prata, até 66 kg).

O time feminino havia conquistado medalhas com Sandy Souza (Ouro, até 79 kg) e Pamella Souza (Bronze, até 78 kg), ficando em 4º lugar na classificação geral da 1ª Divisão. Os atletas são da Academia Mercadante.

Bocha com bronze

O time de bocha de Araras foi medalha de bronze da 1ª Divisão. Na 1ª fase venceu todos seus adversários, mas na semifinal acabou sendo derrotado por Bauru por 2 a 1.

Na disputa pelo bronze, Araras venceu Sorocaba por 2 a 1 e ficou com a medalha, enquanto Caieiras derrotou Bauru e foi medalha de ouro. A seleção de Araras é formada numa parceria entre Secretaria de Esporte e Sayão FC.