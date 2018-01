Custo de manutenção de iluminação deve ser de R$ 1,4 milhões no ano

Novamente a Prefeitura de Araras deve arcar com uma despesa de pelo menos R$ 1,4 milhão somente para manter a iluminação pública da cidade...

Compartilhe em suas redes sociais!

Novamente a Prefeitura de Araras deve arcar com uma despesa de pelo menos R$ 1,4 milhão somente para manter a iluminação pública da cidade em ordem, durante um ano. A despesa virou obrigação das Prefeituras no início de 2015, desde então, a Prefeitura realiza licitações para manter em ordem o parque de iluminação de toda a cidade.

Antes disso, até o ano de 2014, havia obrigatoriedade das concessionárias de distribuição de energia elétrica em manterem em ordem a manutenção da iluminação dos municípios. Em Araras, a Elektro era a responsável por realizar e bancar a iluminação pública.

Desde quando a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) decidiu que a conta deveria ser paga pelos municípios algumas prefeituras decidiram cobrar a taxa dos munícipes. Em Araras a Prefeitura (na época administrada pelo governo Nelson Brambilla) decidiu não repassar os custos aos munícipes, mas teve que arcar com uma despesa extra, já a partir de 2015, de cerca de R$ 1,5 milhão. Apesar de deixar de gastar com essa conta, não houve qualquer redução nas contas de energia elétrica por esse fator.

Com a obrigatoriedade imposta, o município vem desde 2015 licitando, ano a ano, a manutenção da iluminação. Novamente a Secretaria de Planejamento vai realizar processo licitatório para escolher quem realiza o serviço pelo menor preço. O custo dessa conta, porém, não deve ser menor que R$ 1 milhão ao ano para os cofres municipais. A licitação é estimada em R$ 1,469 milhão.

Assim como em anos anteriores, a empresa vencedora deverá executar os serviços contínuos de manutenção e revitalização do parque de iluminação pública do Município de Araras. Para avaliação dos serviços executados serão realizadas medições mensais, sempre no último dia útil de cada mês. Procedida a medição será encaminhada à Prefeitura, que terá 24 horas para aprová-la.

Assim como em anos anteriores, a empresa contratada deverá iniciar a execução das obras no prazo de 5 dias, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Conforme anexo constante na licitação, hoje Araras tem 19.324 pontos de iluminação, sendo milhares compostos por lâmpadas de vapor de sódio e reatores.

No termo de referência divulgado a Prefeitura relembra que a municipalização dos serviços públicos de iluminação pública “está sendo imposta pela Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica através da Resolução Normativa nº 414/2010, artigo 218, onde se estabeleceu que a transferência de ativos imobilizados devesse ocorrer no prazo máximo de até 31/12/2014, quando as Concessionárias de Serviços de Distribuição de Energia Elétrica não mais prestarão quaisquer serviços relativos a manutenção e revitalização do parque de Iluminação Pública”.

A Prefeitura, porém, reconhece que “nem todos os municípios, incluindo o de Araras, estão devidamente preparados e aparelhados com os recursos técnicos e humanos necessários para o adequado planejamento e administração de seus sistemas de iluminação pública” e que por isso “resolve contratar empresa especializada para garantir o correto funcionamento deste importante instrumento”.

A Prefeitura impõe que os materiais utilizados deverão ter garantia mínima de dois anos (24meses), com exceção dos reatores que deverão ter garantia mínima de cinco anos (60 meses) – o prazo de garantia deverá estar escrito na embalagem do produto.

Empresa deve manter dois eletricistas e um motorista em Araras

De acordo com o Termo de Referência da licitação para manutenção da iluminação pública em Araras, a empresa que for operar o serviço deverá compor no mínimo uma equipe de trabalho, devendo estar disponível pelo menos três dias por semana (preferencialmente toda segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira), durante oito horas por dia, sendo que destas, obrigatoriamente quatro horas noturnas e as demais a critério da empresa. Cada equipes de trabalho será composta, no mínimo, por dois eletricistas com curso NR 10 e um motorista.

A empresa deve manter à disposição do Município um caminhão equipado com cesta aérea simples e/ou dupla: com capacidade mínima de 120 Kgf e alcance mínimo de 12 metros de altura. Ela precisa manter ainda um guindaste hidráulico com alcance mínimo de 18 metros, mas este último pode ser alugado “somente quando necessário”.

Se houver pane geral ou setorial causada pela falta de energia por parte da Elektro a empresa deve identificar o problema e, de imediato, acionar o Município para adotar as medias cabíveis. Já se houver constatação de três pontos luminosos ou mais, simultaneamente, num mesmo logradouro público, apagados, a empresa deverá efetuar os reparos necessários num prazo de até 24 horas após o recebimento da solicitação do Município; caso se detecte um ou dois pontos isolados numa via pública a empresa tem 48 horas após o recebimento da solicitação do município para sanar o apagão.

Para cada 24 horas completadas de atraso a Prefeitura pode cobrar o pagamento de multa de R$ 300,00 em cada comunicação atendida fora do prazo.