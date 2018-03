Custo da gasolina em Araras é um dos mais altos do Estado de São Paulo

O ararense continua insatisfeito com os preços da gasolina e do etanol na cidade, e com razão. Apesar do custo dos combustíveis ser muito...

O ararense continua insatisfeito com os preços da gasolina e do etanol na cidade, e com razão. Apesar do custo dos combustíveis ser muito alto em todo o Estado de São Paulo, Araras tem posição de destaque dentre os municípios paulistas com os valores mais altos.

Seja no álcool, seja na gasolina, o ararense paga caro para encher o tanque. E ainda tem se revoltado ao constatar que é bem mais em conta abastecer em quase todas as cidades vizinhas – como Conchal, Limeira, Leme, Cordeirópolis e até Rio Claro – que recentemente “competia” com Araras liderando, o ranking dos preços mais caros nas bombas dos postos.

De fato, conforme números da ANP (Agência Nacional de Petróleo), Araras tem há algum tempo a gasolina e etanol mais caros da região. Nas comparação estadual, dos 108 municípios pesquisados em São Paulo, em apenas 25 deles a gasolina conta com preço maior do que em Araras. Ou seja, em Araras a gasolina é mais barata do que em 25 cidades paulistas, mas tem a gasolina mais cara do que em outras 80 cidades do Estado.

O custo da gasolina em Araras só não é maior do que o de Avaré, Bebedouro, Botucatu, Caraguatatuba, Cubatão, Dracena, Franca, Garça, Guarujá, Itanhaém, Itapeva, Jaú, Lins, Marília, Matão, Monte Alto, Olímpia, Paraguaçu Paulista, Presidente Venceslau, Ribeirão Preto, Santa Cruz do Rio Pardo, Sertãozinho, Tupã, Ubatuba e Votuporanga.

Mesmo assim a chamada margem média – ou seja, a diferença entre o valor de compra dos combustíveis e valor de venda ao consumidor final – está entre os 15 maiores do Estado, tanto para o etanol quanto para a gasolina. No fim das contas os postos ararenses, em média, são os que conseguem trabalhar com as maiores margens médias (a diferença entre o custo e o valor de venda é um dos maiores de São Paulo).

No etanol, a margem média, ou seja, grosso modo o ganho dos postos – a diferença entre o valor de compra e valor de venda – foi de R$ 0,435 entre 4 e 10 de fevereiro, último período pesquisado. Essa margem média só é maior que Araras nas cidades de Avaré, Botucatu, Caraguatatuba, Cubatão, Garça, Itapeva, Matão, Monte Alto, Praia Grande, Ribeirão Pires, São Roque, Tupã e Ubatuba.

Na gasolina a situação é similar. A chamada margem média em Araras só é menor que nas cidades de Botucatu, Caraguatatuba, Cotia; Cubatão, Garça, Itápolis, Monte Alto, Paraguaçu Paulista, Presidente Venceslau, Ribeirão Pires, Santa Cruz do Rio Pardo, São Roque e Sertãozinho.

Diferença do maior e menor preço continua sendo das menores da região

Com base nos dados apurados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) Tribuna verificou que Araras ainda tem a menor variação entre o maior e o menor preço do combustível na região.

Seja etanol ou gasolina, a diferença apurada em quase 15 postos da cidade nunca varia mais de 10 centavos, ou seja, o valor praticado nos postos é muito próximo, o que justamente tem irritado os motoristas, que vislumbram poucas opções. Em levantamentos feitos ao longo dos últimos meses, é possível verificar que essa diferença, de apenas 10 centavos, foi constante na cidade.

Na última semana de verificação apenas um posto tinha gasolina a R$ 3,999, o que fez com que a diferença entre o maior e o menor valor cobrado chegasse a 20 centavos. Se não fosse esse caso, a diferença seria de apenas 10 centavos, como nas semanas anteriores.

No etanol a margem de diferença entre postos é ainda menor. Também na última semana de verificação, apenas um posto tinha etanol a R$2,899, o que fez com que a diferença entre o maior valor cobrado e menor valor cobrado chegasse a 10 centavos. Se não fosse este caso, sem considerar então esse estabelecimento, a diferença seria de menos de 5 centavos entre o local com etanol mais caro e o com o etanol mais barato de Araras.

De fato, em cidades como Rio Claro, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Leme e Limeira a variação de preços é muito maior. Na gasolina, por exemplo, o litro tem variação de custo de pelo menos 30 centavos em Limeira, assim como o etanol.

Assim como em outras semanas, tanto para a gasolina quanto para o etanol, o menor preço praticado em Araras sempre é mais caro que os menores preços praticados em pelo menos 5 cidades próximas pesquisadas pela Tribuna.

Cidades com os maiores custos da gasolina

Cidade Preço (em R$/litro) Araras 4,157 Avaré 4,157 Bebedouro 4,238 Botucatu 4,200 Caraguatatuba 4,265 Cubatão 4,231 Dracena 4,215 Franca 4,169 Garça 4,259 Guarujá 4,186 Itanhaém 4,182 Itapeva 4,163 Jaú 4,191 Lins 4,161 Marília 4,274 Matão 4,164 Monte Alto 4,212 Olímpia 4,229 Paraguaçu Paulista 4,243 Presidente Vesceslau 4,164 Ribeirão Preto 4,213 Santa Cruz do Rio Pardo 4,215 Sertãozinho 4,243 Tupã 4,197 Ubatuba 4,210 Votuporanga 4,216 Fonte: ANP

Custo da Gasolina na região

Município Semana Preço Médio (Consumidor) Preço Médio (Distribuidora) Araras 14/01/2018-20/01/2018 4,158 3,548 Araras 21/01/2018-27/01/2018 4,158 3,547 Araras 28/01/2018-03/02/2018 4,157 3,573 Araras 04/02/2018-10/02/2018 4,157 3,586 Leme 14/01/2018-20/01/2018 4,108 3,629 Leme 04/02/2018-10/02/2018 4,076 3,629 Limeira 14/01/2018-20/01/2018 3,94 3,577 Limeira 04/02/2018-10/02/2018 3,946 3,554 Mogi Guacu 14/01/2018-20/01/2018 3,984 3,542 Mogi Guacu 04/02/2018-10/02/2018 4,021 3,61 Mogi Mirim 14/01/2018-20/01/2018 3,975 3,54 Mogi Mirim 04/02/2018-10/02/2018 3,976 3,537 Piracicaba 14/01/2018-20/01/2018 4,031 3,626 Piracicaba 04/02/2018-10/02/2018 4,059 3,621 Pirassununga 14/01/2018-20/01/2018 4,088 3,665 Pirassununga 04/02/2018-10/02/2018 4,11 3,673 Rio Claro 14/01/2018-20/01/2018 4,081 3,586 Rio Claro 04/02/2018-10/02/2018 4,054 3,581 Fonte: ANP