Custo da cesta básica de Araras aumenta 5% em um mês

O custo da cesta básica em Araras subiu cerca de R$ 20 em apenas um mês,segundo levantamento realizado ainda no mês de maio referente ao custo dos alimentos em Araras e em outras cidades próximas. A cesta custava R$ 353,91 em março e em abril os mesmos itens, na mesma quantidade, já custavam R$ 373,53; a alta é de 5,5%.

Novamente o tomate aparece como um dos grandes vilões da cesta, acompanhado também da alta da carne e da batata. O custo da fruta subiu quase 20% em apenas um mês. Contudo o que mais pesou na cesta ararense foi a batata, com uma alta de quase 50%. Já o quilo da carne teve alta de quase 7% nos supermercados de Araras. A batata, mesmo tendo subido muito, pesou menos para o custo final da cesta devido ao seu custo já ser relativamente baixo. A carne e o tomate acabaram subindo percentualmente menos, mas pesando mais.

O óleo de soja e a banana foram os grandes responsáveis por manter a cesta básica em um patamar relativamente estável, já que ambos os produtos tiveram queda nos preços. O açúcar, arroz, feijão e margarina também registraram quedas.

A cesta básica considera, nessa metodologia, os seguintes produtos: açúcar refinado, arroz tipo 1, banana nanica, batata, café em pó, carne, farinha de trigo, feijão, leite , margarina com sal, óleo de soja, pão francês e tomate.

Ela é elaborada de acordo com parâmetros traçados pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), que considera os itens citados como os básicos a uma família brasileira. Em Araras e outras cidades da região o cálculo é feito, usando a metodologia do Dieese, pelo Cepe (Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas) da Uniararas.

Apesar da alta da cesta, Araras figura no patamar intermediário dos custos dos alimentos na comparação com outras cidades pesquisadas. As cestas básicas com os mesmos produtos adquiridos em Rio Claro e Conchal custam mais do que por aqui. Já as cestas nas cidades de Porto Ferreira, Leme e Cordeirópolis saem mais em conta do que em Araras. Em Leme a cesta chega a custar R$ 10 a menos – uma variação pequena.

Análise das oscilações dos preços

A variação de preços de cada produto é explicada pelos pesquisadores que apuram a variação do custo da cesta básica nas cidades da região.

O Cepe (Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas) da Uniararas verificou a alta dos preços do tomate, café, leite, carne e batata nas cidades da região. Há, contudo, diferenças de cidade para cidade. Segundo o órgão, no geral as quedas foram observadas, principalmente, nos preços do arroz e óleo de soja. Veja as explicações do Cepe para variação de preço de cada produto:

• Tomate – A queda da oferta devido ao fim da colheita da safra de verão reflete a alta dos preços do tomate.

• Leite – A alta dos preços do leite reflete a entressafra, ou seja, queda da oferta do produto.

• Carne – Um dos fatores que contribuiu para a alta da carne foi o aspecto de tributação no do produto no estado de São Paulo. A partir de abril, a carne passou a ter uma tributação de 11% de ICMS no estado de São Paulo

• Batata – A alta dos preços pode ser explicada por fatores climáticos. Assim, a alta dos preços do tubérculo reflete o excesso de chuvas que reduziram a sua oferta.

• Arroz – A queda da demanda pelo arroz e os estoques elevados refletiram nos preços mais baixos.

• Óleo de soja – A maior oferta do grão, combinada à baixa demanda por seus derivados refletiu na queda dos preços do óleo de soja.

Preços dos alimentos – Cesta básica de Araras

Março/17 Abril/17 Variação dos preços Variação (%) Participação na Evol. da Cesta Item Açúcar (kg) R$ 2,88 R$ 2,77 -R$ 0,10 -3,60% -R$ 0,31 Arroz (kg) R$ 15,49 R$ 15,23 -R$ 0,26 -1,70% -R$ 0,16 Banana (un) R$ 3,38 R$ 3,18 -R$ 0,20 -5,90% -R$ 1,50 Batata (kg) R$ 2,09 R$ 3,11 R$ 1,02 48,60% R$ 6,11 Café em pó (kg) R$ 10,17 R$ 10,29 R$ 0,12 1,20% R$ 0,14 Carne (kg) R$ 21,48 R$ 22,94 R$ 1,46 6,80% R$ 8,78 Farinha (kg) R$ 3,58 R$ 3,66 R$ 0,08 2,20% R$ 0,12 Feijão (kg) R$ 5,60 R$ 5,49 -R$ 0,11 -2,00% -R$ 0,49 Leite (l) R$ 3,00 R$ 2,99 -R$ 0,01 -0,30% -R$ 0,07 Margarina (250g) R$ 3,45 R$ 3,34 -R$ 0,11 -3,10% -R$ 0,16 Óleo de soja (ml) R$ 3,72 R$ 3,43 -R$ 0,29 -7,70% -R$ 0,24 Pão francês (kg) R$ 9,69 R$ 9,68 -R$ 0,01 -0,10% -R$ 0,07 Tomate (kg) R$ 4,18 R$ 5,01 R$ 0,83 19,90% R$ 7,48