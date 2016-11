Custam vidas e bilhões para a economia

Anualmente, a economia brasileira registra prejuízo bilionário com os acidentes de trânsito e a conta é paga por todos os contribuintes. A informação consta...

Anualmente, a economia brasileira registra prejuízo bilionário com os acidentes de trânsito e a conta é paga por todos os contribuintes. A informação consta no relatório do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), que inclui gastos com o atendimento para as vítimas no local do acidente, uso de ambulâncias e encaminhamento das viaturas policiais para as ocorrências, atendimentos nos prontos-socorros, internações e o período que cada vítima ficou afastada do mercado de trabalho.

Em média, os contribuintes pagam R$ 40 bilhões por ano para atender todas as vítimas do trânsito. Portanto, essa epidemia nacional não tira apenas vidas, nem somente destrói famílias com a dor do luto, mas também impõe um gasto bilionário que poderia ser evitado se a educação dos motoristas, motociclistas e dos pedestres fosse maior.

O Ipea chegou ao cálculo com base nos registros ocorridos entre os anos de 2007 a 2014, mas o prejuízo pode ser ainda maior, pois o mesmo estudo não incluiu os acidentes com mortes ocorridas nas cidades – somente nas rodovias. Conforme reportagem publicada na edição de hoje (12) da Tribuna, somente em Araras os gastos com atendimento no SUS (Sistema Único de Saúde) ultrapassaram R$ 600 mil, nos último dois anos.

E novamente, a conta pode ser multiplicada, pois os dados não estão completos – a Secretaria Municipal da Saúde forneceu os dados de apenas 19 meses entre 2014 e 2016. Esta falha teria ocorrido na Santa Casa, que não alimentou o sistema plenamente.

Mas os prejuízos podem ser ainda maiores se inclusos os custos com postes da iluminação pública destruídos, placas de trânsito, encaminhamento de ambulâncias – inclusive do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e afastamento das vítimas do mercado de trabalho – alguns com aposentadoria antecipada por invalidez.

A imprudência é o principal motivo dos acidentes, e as principais vítimas são homens na faixa etária de 18 aos 50 anos. Nos últimos 10 anos, o número de mortes no Brasil subiu 34%, e o número de feridos aumentou mais de 50%.

A lei está cada vez mais rígida – como a Lei Seca, que pune com multa de até R$ 5 mil motoristas flagrados dirigindo embriagados – e mais cara. Houve um reajuste de todas as multas a partir de novembro.

Porém, existe a necessidade de transformar a mentalidade que domina a nossa sociedade, e a educação deve começar em casa, seguir para a sala de aula no ensino fundamental e médio, e ainda incluir campanhas nas cidades.

Se cada cidadão no trânsito refletisse e evitasse imprudências, seria possível reduzir a conta bilionária que todos nós pagamos. Além de permitir que estes R$ 40 bilhões fossem gastos em outros setores da saúde, e também salvar milhares de outras vidas – o que não tem preço.