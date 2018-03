Curso gratuito de Padaria Artesanal está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para os interessados em realizar o curso de Padaria Artesanal durante o ano de 2018. A capacitação é composta de...

Estão abertas as inscrições para os interessados em realizar o curso de Padaria Artesanal durante o ano de 2018. A capacitação é composta de uma aula que acontece sempre às quartas-feiras, das 8h às 17h30.

Com apoio da Prefeitura de Araras, o programa estadual é uma parceria do Fuss (Fundo Social de Solidariedade) com a Secretaria Municipal de Ação e Inclusão Social.

Além de aprender as receitas de pães artesanais, o aluno também terá conhecimentos em como calcular o custo do pão e como embalar o produto para vendê-lo.

Para se inscrever, basta comparecer a Secretaria de Inclusão Social, na Rua 13 de Maio, 175, Centro, apresentando Carteira de Trabalho, CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e um comprovante de endereço (contas do Saema ou Elektro). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3543-1702. Qualquer pessoa maior de 16 anos pode participar do projeto.

Produtos que serão produzidos

– Rosca de coco

– Pão recheado com maçã

– Pão de forma

– Pão de beterraba

– Pão de batata com queijo cremoso

– Pão de ervas

– Pão caseiro recheado com presunto e queijo

– Pão de mandioca com azeitona

– Pão de cenoura com goiaba