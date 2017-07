Curso do Meio Ambiente orienta a poda de árvores

Um curso realizado ontem (21) pelo Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura, em parceria com a Concessionária de Energia Elektro, orientou o procedimento a...

Um curso realizado ontem (21) pelo Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura, em parceria com a Concessionária de Energia Elektro, orientou o procedimento a ser adotado para a poda de árvores. Profissionais de Araras e cidades da região participaram das aulas.

A parte teórica do curso foi no período da manhã na Casa da Memória Pedro Pessotto Filho, que funciona no Solar Benedita Nogueira, localizado na Praça Monsenhor Quércia (Calçadão). Em seguida, os alunos participaram da prática com a pode de algumas árvores do próprio Calçadão e também da Praça Barão de Araras.

Junto com técnicos do Meio Ambiente os alunos receberam orientações de profissionais da Elektro. Daniel Kobori é técnico do DMA e explica que toda poda tem que ser autorizada pela Prefeitura. “O munícipe precisa procurar o Meio Ambiente para que ela seja feita conforme determina a legislação”.

Kobori disse que em qualquer cidade do Brasil a pode ou remoção de uma árvore que fica em ruas e avenidas, além de demais espaços públicos, tem que receber autorização da Prefeitura ou algum órgão estadual competente. “Se feita fora da lei existe multa a ser aplicada, pois é crime ambiental”, alerta. No caso da remoção, é preciso seguir a compensação.

Além dos danos para o meio ambiente, a poda irregular também pode matar uma árvore. “O erro mais comum é a poda conhecida como drástica, que é a remoção de 25% da massa verde da copa e que não é recomendável. Essa poda mata a árvore e permite surgimento das pragas”, explica.

Foi para evitar tais problemas que o Meio Ambiente promoveu o curso, que contou também com noções de segurança que precisam ser aplicados durante a poda. Para o sistema elétrico, a poda errada pode danificar fios e postes, além de interromper o fornecimento de energia elétrica durante vendavais, por exemplo.

A solicitação do corte pode ser feita pelo telefone 156 da Prefeitura, que repassa o pedido para o órgão competente que é o DMA (Departamento de Meio Ambiente). A mesma solicitação ou orientação também pode ser feita pelos telefones 3547-8806 e 3547-8794

Como solicitar a poda de uma árvore?

Prefeitura: 156

Meio Ambiente: 3547-8806 e 3547-8794