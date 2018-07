Cultura sim, economia também!

A indicação do vereador Marcelo de Oliveira (PRB) de cancelar o Festival Café & Chocolate nos atuais moldes aparentemente não foi muito bem recebida...

A indicação do vereador Marcelo de Oliveira (PRB) de cancelar o Festival Café & Chocolate nos atuais moldes aparentemente não foi muito bem recebida pela maior parte da população ararense. Muitos entenderam que a medida foi proposta tardiamente, enquanto outros interpretaram a proposta como totalmente descabida.

Talvez não pareça a melhor das ideias a de se reduzir um momento de lazer gratuito do ararense, que já tem pouquíssimas opções culturais sem custos – mesmo tendo na cidade aparatos para uma vasta cultura, como a Casa da Cultura, o Centro Cultural e o imponente Teatro Estadual.

Mas se os aparatos culturais da cidade não se popularizaram, é preciso que se diga que as festas na Praça Barão de Araras, estas sim, já viraram uma feliz tradição, e já não tem ararense que imagine a cidade sem as suas duas festas da Praça Barão: o Arraial na Praça e o Café & Chocolate.

Se é impensável a ideia de se desistir da festa, ao menos refletir sobre uma redução da mesma pode ajudar numa reflexão: financeiramente vale a pena eventos de tamanha pompa em uma crise tão severa?

Provavelmente não, já que enquanto as entidade arrecadam um valor importante, o gasto da Prefeitura com as festas é ainda maior. Mas a busca de uma solução intermediária talvez fosse viável: pensar em diminuir o gasto público com as festividades, mantendo-se a tradição. Ou seja, realizar as festas, mas a um custo menor.

Todos os anos as festas Arraial na Praça e principalmente Café & Chocolate são pautadas por shows relativamente onerosos, que acabam fomentando o turismo. Ante o orçamento municipal os shows não representam um gasto pesado, mas quando se leva em conta a situação da Prefeitura de Araras – que anunciou até vedação de horas extras de servidores e desde o ano passado não tem dinheiro nem para pagar seus fornecedores em dia –, a proposta de um corte de gastos parece justa.

Afinal, se até a limpeza urbana foi reduzida pela metade, é justo com o cidadão que se mantenha o gasto com festas no mesmo nível dos anos de bonança?

Não parece coerente arrancar do ararense seu momento de lazer, mas se é ponderável que o reflexo de uma arrecadação ainda deficitária diminui investimentos em áreas como de limpeza urbana, essa menor disponibilidade financeira também reflita numa racionalização não na área de cultura, mas sim em determinados investimentos na Cultura.

Em suma, o questionamento é: não seria a hora de shows de menor custo e valorização ainda maior dos artistas locais com cachês menores? Tais ideias podem ser uma solução viável para não cortar uma festa que já faz parte de nossa tradição.

Nossa cultura, com tão parcos investimentos, não pode ser completamente esquecida, mas inevitavelmente deve dar sua contribuição em momentos de sacrifício geral.

Não parece correto com os que prestam serviços à Prefeitura, e que ainda esperam minguados pagamentos por serviços realizados há meses, que nem se vislumbre um gasto mais tímido com algo que, por mais importante que seja, não é essencial ao ararense.

Que não se deixe essa tradicional festa morrer, mas que a existência dela não “mate” outros setores essenciais da administração. Cada qual deve dar sua contribuição…