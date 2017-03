Cultura realiza teste para ‘Paixão de Cristo’

A Secretaria de Cultura de Araras realiza na tarde de hoje (2) um teste com crianças de 3 a 9 anos de idade para...

A Secretaria de Cultura de Araras realiza na tarde de hoje (2) um teste com crianças de 3 a 9 anos de idade para montar o elenco do espetáculo ‘Paixão de Cristo’. Representantes da pasta devem realizar uma pequena audição (ou seja, um teste) a partir das 15h.

O teste para as crianças ocorre no Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita. Não há custo para inscrições e o Centro Cultural é localizado na Avenida Ângelo Franzini (Avenida Limeira), ao lado da Nestlé. Informações sobre as inscrições e sobre o espetáculo podem ser obtidas pelo telefone 3541-5763.

Encenação em Araras

A encenação da Paixão de Cristo vem sendo realizada pela Prefeitura de Araras há alguns anos. Em 2016, por exemplo, houve sessões gratuitas na sexta-feira e no sábado (véspera de Páscoa), no Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rüegger Ometto.

A encenação do ano passado teve participação de alunos da Escola Municipal de Teatro, coordenada pela Secretaria Municipal de Ação Cultural e Cidadania, além de convidados como músicos da Orquestra de Sopros de Araras, coral, integrantes do Clube dos Cavaleiros. (DS)