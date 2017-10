Cultura promove aulas inaugurais da Escola de Artes

A Escola de Artes e Ofício de Araras, ligada à Secretaria Municipal de Ação Cultural, vai oferecer 15 cursos gratuitos voltados para as artes...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Escola de Artes e Ofício de Araras, ligada à Secretaria Municipal de Ação Cultural, vai oferecer 15 cursos gratuitos voltados para as artes para a população. Ainda não foram definidos os dias e locais do cursos, mas as aulas inaugurais para apresentar a proposta para a população já começaram e seguem até segunda-feira (30) em diversos lugares (veja relação).

Na noite da última quinta-feira (26), na Casa da Memória Pedro Pessotto Filho, aconteceu a primeira aula inaugural, com a apresentação do curso de Canto e Coral. Na noite de ontem (27) também foi realizada a oficina de fotografia, no Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita, com orientações do professor Adilson Bruno.

Hoje (28) será a vez da viola (professor Vitor Quevedo), no Centro Cultural, às 9h30; e do canto e coral (professor Ednelson Silva), no CEU José Olavo Paganotti, às 14h30. A última aula inaugural será a de violão, marcada novamente para acontecer no Centro Cultural, nesta segunda-feira (30), às 19h, com os professores Murilo Begname e Tiago Cruz.

Segundo a Secretaria de Cultura, os cursos da Escola de Artes serão desenvolvidos ao longo dos próximos meses. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3541-5763 ou 3542-5807.