Cultura hip hop vai reunir MCs no CEU

No próximo dia 20 de maio acontece a 2ª edição da Batalha do CEU, projeto idealizado pelo Núcleo de Artistas e Músicos do CEU...

Compartilhe em suas redes sociais!

No próximo dia 20 de maio acontece a 2ª edição da Batalha do CEU, projeto idealizado pelo Núcleo de Artistas e Músicos do CEU (Centro de Artes Unificado) José Olavo Paganotti. A atração é de graça e vai oferecer premiações.

A primeira edição foi realizada em abril e teve participação de 60 pessoas que lotaram o auditório do CEU que fica na Praça Jorge Assumpção, José Ometto 1, zona leste. O evento é uma batalha entre MCs e ressalta a cultura do hip hop, composta por versos que são criados instantâneamente pelos participantes.

De acordo com o coordenador do CEU, Luciano Borges da Silva, o evento pretende atrair a comunidade para ocupar o espaço oferecido pelo local, além de ressaltar a importância da cultura do hip hop.

Na edição do próximo dia 20, dois grupos estão confirmados para abrir o evento sendo o Transmissão e o Indago. “A batalha é um encontro com microfones abertos e as pessoas podem ter a liberdade de criar rimas entre elas”, explica Luciano. O evento está marcado para começar às 18h e as inscrições serão aceitas com até meia hora antes do início no dia 20.

Projetos culturais oferecidos de graça

Outros projetos culturais são oferecidos de graça no CEU José Olavo Paganotti. Dentre eles está a capoeira, oferecida às terças, quartas, quintas e sextas-feiras a partir das 19h. Pessoas com idade acima de cinco anos podem participar, sem necessidade de inscrição.

Às quartas-feiras acontecem os projetos dos grupos de catira e violeiros, que intercalam os projetos sempre às 19h. Já às quintas-feiras, o CEU abre espaço para abrigar bandas e grupos que desejam utilizar a estrutura do auditório que conta com aparelhagem e todo material para música e gravação.

“Bandas ou grupos que queiram usar o espaço para ensaios e gravações podem entrar em contato e agendar o auditório, sempre às quintas-feiras”, informa Luciano. O telefone para contato é o 3542-5373.