Cuidando do seu sorriso

Sara Russo Coelho Pereira, 43 anos, é cirurgiã dentista e claro, é apaixonada por sorrisos. Foram justamente estes sorrisos que motivaram a escolha pela...

Compartilhe em suas redes sociais!

Sara Russo Coelho Pereira, 43 anos, é cirurgiã dentista e claro, é apaixonada por sorrisos. Foram justamente estes sorrisos que motivaram a escolha pela profissão que exerce há 21 anos.

“Digo que a profissão é um sacerdócio. É linda! Exige muita dedicação, empenho, muito conhecimento. Optei por ela, porque nada é mais gratificante que ver alguém sorrir novamente, poder participar na criação de um sorriso, devolver o sorriso a alguém, devolver funções que podem fazer com que aquele paciente possa até se alimentar melhor e com isso conseguir uma melhor qualidade de vida. Não tem preço”, contou ela.

Ela é natural de Campinas, mas vive em Araras há muitos anos. Filha de Márcia Elizabeth Lima de Almeida Russo e Antonio Bento Coelho Pereira Junior, a irmã de Gustavo Russo Coelho Pereira tem um vasto currículo e vários cursos de especialização, ue realizou na busca de, cada vez mais, melhorar o atendimento de seus pacientes.

“Logo que me formei, ganhei um consultório no Jardim Copacabana aqui em Araras, junto com isso, fiz curso de aperfeiçoamento em Endodontia e me dediquei a essa especialidade por 14 anos, também fiz estágio com a equipe de Cirurgia Buco Maxilo Facial, no hospital Celso Pierro em Campinas, com orientação de Paulo Hadadd e também no Hospital Albert Sabim, lá com orientação de Luís Carlos Pires (in memoriam). Tendo participado de cirurgias ortognáticas e de traumas, me encantei com a reconstrução da face, mudança de perfil do paciente e vi que a ortodontia tinha muita participação nisso, foi onde procurei pelo Cereo (Centro Estético de Reabilitação Oro Facial) e fiz outro aperfeiçoamento em ortodontia, com orientação do professor Claudio Azenha e Eduardo Macluf”, emendou Sara.

Atualmente, a dentista trabalha exclusivamente com ortodontia. Decisão tomada após participar de cirurgias ortognáticas, isso há seis anos atrás. Para Sara esta área está totalmente ligada à saúde e pode fazer parte do dia a dia de cada um.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Sara Russo Coelho Pereira

Idade: 43 anos

Profissão: Profissional liberal

Formação: Cirurgiã Dentista, pela Uniararas (Fundação Hermínio Ometto) em 1996

Viagem

Melhor já feita: nordeste brasileiro

Sonha fazer: Áustria

Personalidade

O que te define: empenho

Defeito: impulsiva

Qualidade: sinceridade

Sonho: ver a cura do câncer

Identidade

Família: base de tudo

Saudade: meus avós

Mulher de coragem: Margaret Thatcher

Homem forte: Nelson Mandela

Visão Nacional

Política: vergonhosa

Sociedade: inversão de valores

Quem melhor representa o Brasil: não diria alguém como uma pessoa em si e sim, uma conduta: falta educação (no sentido formação e informação)

Política local

Nome: Warley Colombini (ex-prefeito)

Uma ação: gestão financeira

Necessidade: gerar oportunidades para empreendedorismo

Araras

Uma escola: Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora)

O que te agrada: ipês floridos

O que te incomoda: faltam opções de entretenimento

Ponto preferido: fonte luminosa da Praça Barão de Araras

Cultura

Livro: A Prisão do Rei

Trilha sonora: Tchaikovsky

Sessão pipoca: O leitor (direção de Stephen Daldry)

Quem brilha: Anthony Hopkins