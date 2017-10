Cuidados especiais garantem flores saudáveis na primavera

A primavera chegou e, com ela, o colorido das flores se espalha por todos os lugares, tudo fica mais verde, tudo fica mais bonito....

A primavera chegou e, com ela, o colorido das flores se espalha por todos os lugares, tudo fica mais verde, tudo fica mais bonito. Mas para as plantas crescerem com vigor nessa estação, é preciso tomar alguns cuidados que garantam seu desenvolvimento sadio. A Tribuna traz dicas que são essenciais para todos os jardins, como água, iluminação e temperatura.

Para um jardim florido nessa época do ano é importante que algumas providências sejam tomadas no começo da estação, com o objetivo de aproveitar a época das chuvas, além de alguns cuidados especiais que vão desde a adubação, até o replantio de espécies acondicionadas em vasos.

De acordo com engenheiro agrônomo e dono da Garden Barão, Alexandre Antônio Martins, as plantas requerem cuidado o ano todo, e nessa época é preciso semear. “Estamos numa mudança de estação e nesse período o dia e noite se alteram, a quantidade de horas fica igual, aí as plantas se preparam para florescer e frutificar”, explica.

Adubação e água

Segundo especialistas, fornecer alimento é essencial para enriquecer o solo quando existe alguma deficiência de nutrientes e, desta forma, garantir o crescimento saudável, sendo este o primeiro passo. No mercado não faltam opções e é possível encontrar adubos orgânicos e químicos.

Esta medida fará bem às plantas, mas deve ser realizada de forma progressiva.e não significa que deve ser usado muito, pois o excesso de nutrientes também pode ser prejudicial, já que torna o ambiente propício a fungos e bactérias.

Os adubos sintéticos são vendidos como sais simples ou em misturas já prontas, em pós líquido, pastilha ou granulado e liberam nutrientes de 1 a 3 meses.

Já os orgânicos são compostos de resíduos animais e vegetais que contém todos os macro e micro nutrientes que as plantas precisam, devendo ser curtidos antes do uso. Também liberaram os nutrientes ao longo do tempo, mas de forma mais permanente do que os adubos sintéticos. Nessa categoria são incluídos húmus de minhoca.

Um dos maiores erros cometidos nesse período é o excesso de água dado às plantas, principalmente aquelas que vivem dentro de casa. Fica difícil definir uma regra para a quantidade, pois isso depende da espécie, localização e insolação que recebe. Além disso, é preciso atenção com o horário da rega para não prejudicar a planta.

Temperatura e iluminação

Para o desenvolvimento das plantas, a temperatura do ambiente deve variar entre 18° e 21°C em geral para a maioria das espécies domésticas.

A umidade do ar também é tão importante quanto a do solo, desta forma, conhecer as necessidades da planta e a situação do ambiente escolhido para cultivo é fundamental.

Já em relação a iluminação, dois fatores influenciam o desenvolvimento das plantas, sendo a intensidade da luz e duração da exposição. Assim, para determinar o local em que será cultivada deve ser considerado o sol pleno (grande intensidade e duração), meia sombra (pequena intensidade e grande duração) e sombra (pequena intensidade e duração). Quando a luz é insuficiente os caules crescem longos e fracos, as folhas pálidas e não produzem flores, além da possibilidade de morrerem. Já o excesso de iluminação provoca queimadura nas folhas.

Pragas

A primavera não traz apenas o bom clima, mas também muitas pragas. A observação cuidadosa das plantas é fundamental para identificar e prevenir infestações.

Os tipos mais comuns são: formigas, pulgões, lagartas, cochinilhas, ácaros, percevejos, moscas brancas e tripés. Já as doenças são causadas por fungos, bactérias e vírus, que provocam mofos e manchas em folhas e outras partes das plantas, levando ao apodrecimento.

É necessário controlar e cuidar caso tenha algum parasita. O site Umcomos ressalta os caracóis como um pesadelo para muitos, podendo ser combatidos com vários remédios caseiros, como por exemplo, cobrir o vaso com fita-cola dupla impede que ele trepe. Colocar rochas vulcânicas moídas na terra também funciona como um grande repelente.

Veja a lista de cuidados básicos com as plantas

Observe seu jardim e suas plantas com regularidade

Remova sempre as folhas velhas

Corte as pontas das folhas escurecidas

Utilize sempre substrato de boa qualidade

Quando regar não molhe as folhas. Os fungos precisam de água para germinar

Evite respingar água, os respingos são principais responsáveis pela transmissão de doenças entre as plantas

Mantenha suas ferramentas sempre limpas e esterilizadas. Ferramentas cegas e/ou sujas prejudicam as plantas e transmitem doenças

Cuide sempre da iluminação das plantas

Isole plantas doentes das demais

Fonte: Apolarblog

