Cuidado com o que seus dedos dizem

O ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) venceu na Justiça um processo contra uma pessoa que postou palavras de calúnia e difamação na rede social Facebook, em 2016, que ofenderam o político.

Conforme reportagem publicada no último sábado (10) pela Tribuna, Brambilla entrou com ação na Justiça – vencida em março deste ano – e o acusado deverá pagar R$ 5.506,82 pelo crime. Uma decisão como essa não é exclusiva à Araras, e outras foram aplicadas por diversos juízes em todo o Brasil – o que serve de alerta para os cuidados com o que nossos dedos escrevem nas redes sociais.

Dados internacionais colocam o Brasil na lista dos maiores usuários de redes sociais e, em alguns pontos, estamos à frente até mesmo dos EUA (Estados Unidos da América). Um dado que nos coloca no topo da lista é o tempo que o brasileiro permanece conectado, muito além da média norte-americana.

Por conta dessa paixão nacional pela internet, é preciso também estar atento para o que postamos. É inegável o papel das redes sociais em nossas vidas. Além da comunicação, elas permitiram uma abertura ampla para o diálogo e deram voz a quem antes não tinha – até movimentos sociais cresceram dentro delas –, inclusive com poder de mobilização, como ocorre desde junho de 2013.

As redes também permitem uma intensa integração social. Mas há um porém: ao contrário do que muitos pensam, elas não são terra sem lei – ao menos no Brasil. Por isso, é importante estar atento para o que é postado, e os perigos que podem causar alguns argumentos, quando colocados de forma caluniosa – podem se tornar armas, e a legislação tem que punir.

Nas últimas condenações feitas pela Justiça, constaram crimes previstos pelo Código Penal Brasileiro como ameaça, calúnia, injúria e a falsa identidade – afinal, na internet qualquer um pode ser “fake”, termo usado para internautas que criam perfis falsos e acreditam que tudo é possível.

Além do Código Penal, o Brasil está na vanguarda em relação a outros países e conta, desde 2014, com o Marco Civil da Internet, que é a legislação específica para o que fazemos no mundo virtual. Julgamentos recentes terminaram com retirada de páginas do ar, punição para os agressores e condenações em favor das vítimas.

Portanto, usuários de redes sociais precisam ter em mente da importância que elas têm para a democracia e para a sociedade, mas o diálogo deve ser feito dentro da legislação e de forma civilizada. Uma nação aberta à pluralidade precisa ser madura, e a rede social não pode ser usada como escudo para a promoção de crimes como calúnia, pornografia infantil, racismo, homofobia, xenofobia, e tantos outros crimes que ainda mancham a nossa sociedade.