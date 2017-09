Cuidado com as falsas notícias

Editorial 30 de setembro de 2017 Tribuna do Povo

A popularização da internet trouxe inúmeros benefícios para a sociedade e permitiu a democratização da informação. E mais recentemente, com o advento das redes sociais como o Facebook, por exemplo, essa realidade ficou ainda mais abrangente. Com isso, abriu-se a possibilidade para que a produção de conteúdo seja feita por qualquer cidadão.

A lista dos benefícios trazidos pela rede mundial para a sociedade é extensa, e o também jornalismo ganhou muito com isso, já que a velocidade da informação ficou ainda maior – em alguns casos de forma assustadora. Um fato que ocorre neste exato momento em algum país é divulgado de forma instantânea para qualquer parte do mundo, situação impensável há 30 anos atrás.

Mas como tudo tem seu lado negativo, na era digital a situação não é diferente. A democratização das redes sociais abre a possibilidade para a divulgação de boatos e “fakes” – e que através dos compartilhamento deixam de ser “boataria” para viralizar.

Aliás, a viralização de boatos tem seu termo popular usado na internet: fake-news (notícias falsas). O termo ficou mais popular ainda depois da eleição do atual presidente do Partido Republicano dos Estados Unidos, Donald Trump, envolvido em escândalos na sua campanha contra a então candidata Hillary Clinton, do Partido Democrata.

Trump enfrenta até hoje denúncias de que teria se aproveitado amplamente do uso de pessoas que produziam fake-news, o que teria possibilitado a sua vitória mesmo com alta taxa de rejeição.

Assim como nos Estados Unidos – e em todos os países do mundo –, no Brasil os fake-news também fazem suas vítimas e têm poder, inclusive, de destruir a imagem de uma pessoa em questão de horas, seja pública ou não.

Sites e blogs que publicam intencionalmente notícias falsas, imprecisas ou simplesmente manipuladas, muitas vezes tem a intenção de prejudicar alguém e o alvo principal normalmente é um político.

Além da produção do conteúdo falso, alguns sites copiam notícias de portais de notícias – jornais, revistas e canais de televisão –, que seguem o princípio básico e ético do jornalismo que é a apuração, mesmo que demorada.

Por vezes, os sites mudam manchetes e inserem textos de conteúdo sensacionalista, sempre para se tornarem virais e atrair curtidas de leitores. Inclusive, no Brasil há casos em que fake-news foram produzidos por pessoas pagas até por governos, independentemente de partidos.

Os produtores aproveitam de momentos de tensão política para espalhar as falsas informações e criar efeitos graves na sociedade, e que podem até polarizar um grande número de pessoas. Como citado, a popularização da internet trouxe mais benefícios do que prejuízos, mas cabe ao leitor ter a maturidade para consumir e compartilhar a informação precisa, aquela apurada e que precisa ser produzida, sempre, com responsabilidade e independência.

Portanto, faça sempre uma análise para identificar a autoria da informação. Não raramente, notícias que usam a acusação como ingrediente para atrair o leitor trazem um fake como ingrediente detonador.