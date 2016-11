Cubana do programa Mais Médicos abandona PSF

Uma médica cubana que integrava o programa “Mais Médicos” do Ministério da Saúde abandonou o trabalho em Araras. A informação foi confirmada pela Secretaria...

Uma médica cubana que integrava o programa “Mais Médicos” do Ministério da Saúde abandonou o trabalho em Araras. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde, que disse que vai contratar um novo profissional concursado.

A Secretaria Municipal da Saúde informa que Yanete de Los Angeles Peres trabalhava em Araras desde 2014 e nos últimos meses atendia pacientes no PSF (Programa Saúde da Família) Orlando Zaniboni, no Parque Tiradentes, zona leste. De acordo com o Ministério da Saúde, a coordenação nacional do programa notifica o médico que abandona o emprego para se apresentar no período de 48 horas. Sem resposta, o profissional é “desligado”.

A Saúde também informou que Yanete deixou de comparecer ao trabalho desde 10 de outubro e “até então seu desempenho funcional estava dentro da normalidade”. Ao ter conhecimento da situação, a Saúde seguiu normas a ser adotadas e disse que “não sabe do paradeiro e nem a razão da ausência”.

Em seguida, a Saúde cumpriu o procedimento de informar a supervisora da médica cubana, que no caso o nome é Maria Ângela e vinculada ao Ministério da Saúde, escritório de Campinas. “Foi solicitada à Secretaria Municipal da Fazenda a suspensão do repasse do subsídio municipal – que era repassado como complemento à bolsa do programa para a profissional – e um novo profissional, brasileiro, deverá ser contratado para cumprir a posição”, explica nota da Saúde.

A convocação para contratação de um novo profissional foi publicada na edição de hoje (12) da Tribuna. Questionada, a Secretaria Municipal da Saúde esclarece que postos da região atendem os pacientes do PSF Orlando Zaniboni até a chegada de um novo médico.

Atualmente, três médicos cubanos do programa “Mais Médicos” trabalham em Araras – sendo duas mulheres e um homem. Em 2015, uma outra profissional cubana desligou-se da equipe, sendo Yoharis Rosário Escalone Frias. “Porém, esta o fez de forma oficial, comunicando a rede municipal de saúde que não mais desejava retornar após suas férias. Seu pedido de desligamento foi feito e ela foi devidamente substituída por profissional brasileiro”, explica nota da Saúde.

Mesmo nota esclarece que “seguem trabalhando normalmente e bem desempenhando suas funções as médicas Yadira Zaldivar Martinez, Yadira Arcides Costa e o médico Yoni Arcides Rodrigues”, finaliza.