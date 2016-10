Críticas Alvo de críticas de jogadores, dirigentes e do técnico do clube, o gramado da arena do Palmeiras, cuja manutenção é de responsabilidade da...

Alvo de críticas de jogadores, dirigentes e do técnico do clube, o gramado da arena do Palmeiras, cuja manutenção é de responsabilidade da construtora WTorre, recebeu tratamento logo depois da vitória sobre o Spot, por 2 a 1. Pouco menos de duas horas depois do jogo, equipamentos de iluminação suplementar foram utilizados para acelerar a recuperação do piso, que, além de shows, foi castigado nos últimos dias pelas fortes chuvas que caíram na capital paulista, em especial na região do estádio. Assim como ocorreu após o duelo de quarta-feira passada contra o Grêmio, quando o técnico Cuca se queixou da qualidade do gramado, o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, também fez críticas ao final do duelo com o Sport. O dirigente, inclusive, não descartou transferir mandos de campo para outros palcos.

O Corinthians programou para hoje a bateria de exames que o atacante Jô terá de fazer antes de assinar contrato com o clube, o que já pode ocorrer na mesma tarde, caso os resultados das avaliações clínicas e cardiológicas sejam satisfatórios. O vínculo será de três anos. Já livre do contrato que tinha com o Jiangsu Suning, da China, o jogador retornou a São Paulo na segunda-feira após passar o fim de semana em Belo Horizonte, onde tem residência. Na quinta-feira passada, chegou a vir a São Paulo com a família, mas apenas para visitar a mãe.

O São Paulo quer renovar o contrato de Rodrigo Caio. Jogador mais regular do time mesmo durante a má fase, o defensor foi procurado pela direção para receber aumento salarial, em reconhecimento ao bom momento. Campeão olímpico, ele foi convocado por Tite para defender a seleção contra Argentina e Peru, pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia, em 2018. O Tricolor considera que acertar um novo contrato com Rodrigo Caio é questão de justiça. Além disso, o clube também poderá ficar melhor protegido em caso de novo assédio europeu. A ideia é mantê-lo por mais tempo.

Depois de sentir uma fisgada na coxa direita, o atacante Ricardo Oliveira deixou o gramado da Arena Condá antes do fim da vitória do Santos por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no último domingo à noite. O capitão, inclusive, iniciou o tratamento com gelo já no banco de reservas da partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Peixe na competição é o clássico contra o Palmeiras, no sábado, às 19h30, na Vila Belmiro. Caso tenha sofrido uma lesão, Ricardo Oliveira pode desfalcar o Alvinegro. Assim, Rodrigão deve ser o substituto, apesar de Joel ter entrado no lugar do centroavante contra a Chapecoense.

Com a proximidade de mais um prêmio de melhor do mundo organizado pela Fifa, as discussões sobre os candidatos se intensificam. E o técnico Tite também deu sua opinião sobre a disputa pelo posto. Para o comandante da seleção brasileira, Neymar continua como um dos três melhores jogadores do planeta, mas Messi segue no topo.

A transmissão do GP dos Estados Unidos de F1 começou com uma excelente notícia para os torcedores brasileiros. Felipe Nars está muito próximo da vaga de titular da Force India na temporada 2017 da maior categoria do automobilismo mundial. Os dirigentes do time asseguraram a vaga ao brasileiro, que deverá ser companheiro do mexicano Sergio Pérez na equipe anglo-indiana, que deve terminar 2016 no quarto lugar do Mundial de Construtores, à frente da tradicional Williams. A primeira notícia do interesse da Force India em Felipe Nasr foi dada pelo conceituadíssimo jornalista Michael Schmidt, da revista alemã “Auto Motor und Sport”.