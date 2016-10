Críticas pessoais? Não é de hoje que enquanto Bonezinho Corrochel (PTB) tem postura enfática ao criticar o atual governo, Carlos Nascimento – Zé Bedé...

Críticas pessoais?

Não é de hoje que enquanto Bonezinho Corrochel (PTB) tem postura enfática ao criticar o atual governo, Carlos Nascimento – Zé Bedé (PT) tem o mesmo entusiasmo ao defender a gestão do colega de partido, Nelson Brambilla (PT). Bonezinho declarou que fez um balanço de alguns pedidos à administração municipal, e que não teve sequer um diálogo sobre negativas de pedidos dele. Depois, Zé Bedé sugeriu que “temos que ter cautela e respeito às pessoas”, reclamou de quem teria tentado “desqualificar uma administração”. A discussão foi retomada no fim da sessão da última segunda-feira, quando Bonezinho voltou a falar e descartou que desqualificou o prefeito Nelson Brambilla, sugerindo que o colega não ficasse remoendo suas falas. Zé Bedé parece não ter aceitado muito bem as críticas, e insistiu que se elas foram feitas citando a administração de Brambilla, teriam sido direcionadas à pessoa do prefeito também. Faz sentido?

Em alta

Em certo grau foi ao menos curiosa a iniciativa de vereadores da atual situação ao fazer balanço das eleições municipais na sessão da Câmara de 3 de outubro, ou seja, realizada no dia seguinte das eleições. Em certa medida ficaram claras algumas ‘cutucadas’ na situação jurídica do candidato de oposição, Pedrinho Eliseu (PSDB), que acabou como o mais votado do pleito. Conforme a ata da sessão, publicada pela própria Câmara, o vereador Francisco Nucci (PR), naquele dia, usou a palavra para agradecer “os votos recebidos nas eleições municiais. Parabeniza o prefeito eleito de Araras, Sr. Paulo Henrique Nascimento (PSD). Discorre sobre a situação política do país e sua influência em Araras. Critica a eleição proporcional. Demonstra seu apoio ao governo do prefeito de Araras, Dr. Nelson Dimas Brambilla (PT), e também ao próximo prefeito”. Breno Cortella (PDT) foi mais objetivo, mas não deixou de pautar o assunto Pedrinho, ao comentar “sobre problemas políticos referentes à inelegibilidade de candidatos”. Por fim, Carlos Nascimento – Zé Bedé (PT) criticou “a grande quantidade de votos inválidos e abstenções nas eleições municipais”.

Emendas

À pedido da Tribuna, a administração municipal divulgou durante a semana um balanço com todos os repasses do governo federal ao município nos últimos anos. Na planilha enviada via Secretaria de Planejamento há soma de emendas parlamentares e alguns outros repasses, classificados como ‘emenda’, que somam cerca de R$ 16 milhões. Uma fonte da atual administração municipal garantiu, ainda sobre o assunto, que no governo Luiz Carlos Meneghetti (PPS) foram apenas R$ 3 milhões em emendas repassadas ao município, ou valores próximos desse. A mesma fonte garantiu que o atual governo, contudo, tornou praxe utilizar as viagens a Brasília para pleitear algo ao governo federal, para ‘passar o chapéu’ nos gabinetes de deputados federais, pedindo repasses via emendas de verbas a Araras – e que a tática estaria funcionando bem, desde então.

Não tem negócio

Na última terça-feira (25) Tribuna publicou em matéria sobre possibilidade de novas eleições que o vereador e candidato a prefeito em 2016, Bonezinho Corrochel (PTB), estaria disposto a montar novas alianças, e pareceria ser o maior entusiasta da ideia de novo pleito. Informou ainda que ele estaria em conversas informais com outros grupos políticos. Bonezinho fez questão de rechaçar, durante a semana, que estaria conversado com outros grupos políticos. O que se sabe, e ele não nega, é que de fato existem ‘ventilações’ sobre possíveis alianças. Mesmo assim o petebista fez questão de deixar claro que não estaria montando grupos para pretensas eleições suplementares, caso essa fosse necessária.

Não há vagas!

O vereador Marcelo de Oliveira (PRB) usou a palavra na sessão da última segunda-feira para retomar tema já antigo em Araras. Ele voltou a citar que o Terminal Rodoviário de Araras Padre João Modesti conta com dois estacionamentos, mas ambos estão ficando cheios durante o dia todo. Enquanto um dos bolsões de vagas é usado pelos funcionários do TCA (Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras), que tem sede no local, ocupando as vagas o dia todo, o outro bolsão acaba ficando disponível a um público restrito: quem trabalha nas cidades vizinhas e que deixa os carros pela manhã e retorna somente a noite. De fato é visível que durante o dia os dois estacionamentos, que são gratuitos, ficam cheios. Segundo o vereador sugere, quem chega nesse horário não pode ficar parado por muito tempo na via de embarque e desembarque (na parte de trás da rodoviária), sob pena de multa. O vereador não sugeriu cobrança pelas vagas (como ocorre em diversas cidades), mas apontou que ao menos limitar horário para veículos permanecerem poderia ajudar. É fato que uma parte da observação dele é inegável: da forma como está não pode continuar.

Segurança

Na semana passada, o vereador Breno Cortella (PDT) chegou a anunciar, precipitadamente, a vinda da delegada Nilce Segalla com entusiasmo, proclamando que ela ficaria em definitivo na Delegacia da Mulher. No mesmo dia, após saber que ainda era incerta a vinda definitiva dela, o vereador lamentou o fato, mas voltou ao tema nessa semana ao usar sua palavra na Câmara para cobrar que a delegada permaneça em Araras. Ele ainda disse que parece ser o desejo dela permanecer no município e que vai insistir que a delegada fique por aqui. De fato alguns pontos levantados pelo vereador são plenamente verossímeis, e não há como negar que com o passar dos anos o governo Geraldo Alckmin (PSDB) cuida menos da polícia investigativa e investe menos ainda na vinda de delegados, escrivães e investigadores a Araras. A Polícia Militar, assim como a Civil, parece ser vítima da mesma inércia do governo Alckmin, e mesmo com incontáveis críticas que se possa fazer à Guarda Municipal de Araras, é fato que se não fosse a instituição e não fosse o ‘empréstimo’ de funcionários municipais à Polícia Civil, a situação estaria caótica em Araras.

Ficou chato

Na audiência publica realizada pela Polícia Militar na última terça-feira (25), na sede da Acia, realizada para debater o tema segurança, a vereadora Anete Casagrande (PSDB) causou uma situação no mínimo constrangedora ao pretenso prefeito tucano, Pedrinho Eliseu (PSDB). Isso porque o secretário de Segurança de Araras, João Tranquillo Berando, citou publicamente em determinado momento que a segurança pública deveria ser abordada com atenção, independente de posição política. Beraldo, de forma serena, ainda reforçou que haveria troca do comando na Prefeitura no ano seguinte, lembrando que, contudo, a situação ainda estava indefinida. Foi o que bastou para Anete tentar instigar a Pedrinho, que ele se pronunciasse. Depois seguiu o debate e, quando o comandante do Batalhão da PM de Limeira citou que todos os municípios terão troca de chefes do executivo, outra vez a vereadora cobrou de Pedrinho que se posicionasse. Com o bom senso que coube ao secretário de Segurança, Pedrinho também se comportou exemplarmente e evitou a polêmica partidária – completamente fora de contexto, aliás.

Torpedo

“Houve um aumento da frota de veículos na cidade e, graças a essas campanhas, temos conseguido reduzir os acidentes. Além disso, houve uma redução da gravidade dos acidentes, mas sabemos que precisamos melhorar ainda mais para que esses números continuem caindo”

Do secretário de Segurança Pública e Defesa Civil de Araras, João Tranquilo Beraldo, durante apresentação da campanha educativa de trânsito realizada pela Prefeitura