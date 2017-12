Críticas Com alguns problemas no fechamento das contas municipais – e redução em serviços, como o de manutenções feito pela Forty – percebe-se o...

Com alguns problemas no fechamento das contas municipais – e redução em serviços, como o de manutenções feito pela Forty – percebe-se o aumento do volume de críticas em relação ao governo Pedrinho Eliseu nas redes sociais, principalmente na comunidade Araras sem Censura do Facebook. As críticas – muitas delas até em tom agressivo – estariam incomodando e muito o grupo do prefeito. Pedrinho, aliás, na última segunda-feira (4), em transmissão ao vivo, não escondeu a irritação e chegou a citar nominalmente algumas pessoas que, segundo ele, estão “extrapolando” nos assuntos. Além disso, Pedrinho, num tom de exaustão, cogitou criar uma taxa de entulho e de iluminação caso a população não mude algumas posturas.

Clínica veterinária

O vereador José Roberto Apolari (PTB) postou na sua ‘fanpage’ do Facebook a notícia que o projeto da Clínica Pública Veterinária está pronto. Há insinuações de que o prefeito Pedrinho Eliseu já teria empresários da iniciativa privada para investir na construção. O projeto da clínica, bem visto, porém, acabou sendo alvo de críticas da população – alguns cobram o mesmo empenho municipal para resolver problemas de saúde das pessoas. As cobranças afunilaram principalmente no pedido que a Prefeitura canalize todo esse esforço para que os empresários invistam em outras áreas e não em animais. A crítica de alguns é que essa deveria ser responsabilidade dos donos. Apesar do projeto da clínica ter apelo popular, a demora em alguns serviços públicos tem mostrado que a prioridade agora pode ser outra.

Fux contra prefeitos

O ministro Luiz Fux, respeitado jurista e “juiz de carreira”, venceu na última semana eleições para se tornar o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Fux, na verdade, acabou sendo alçado ao cargo seguindo-se uma tradição do Tribunal de indicar o mais antigo ministro que não foi Presidente da Corte Eleitoral para a Presidência. Ele se mostrou bastante incitado a fazer com que o TSE seja mais pró-ativo e garantiu que quer destravancar casos de políticos – Fux chegou a citar que quer até mesmo resolver casos de prefeitos que estão travados no TSE. O ministro deixou claro que a ideia é resolver a situação de prefeitos que estão no cargo e não deveriam estar. Mesmo assim, não há aparente risco iminente de troca de prefeitos em casos como o de Pedrinho Eliseu (PSDB), já que mesmo com decisão contrária do TSE, Eliseu tem os efeitos do seu caso atrelados a decisão de outra situação no Supremo, situação essa que ainda pende na corte constitucional.

Prestigiando a Ficha Limpa

Ainda em sua posse, Luiz Fux foi mais direto ao citar os casos como o de Pedrinho Eliseu, garantindo que já há entendimento de que a inelegibilidade de 8 anos vale mesmo para quem teve sentença constando 3 anos de inelegibilidade. Se referindo a julgamento de outubro no Supremo, que decidiu que o prazo de oito anos de inelegibilidade previsto pela Lei da Ficha Limpa deve ser aplicado também a candidatos condenados antes da vigência da lei, de 2010, ele defendeu novamente sua tese e se mostrou disposto a fazer com que ela seja colocada em prática. “Eu sempre prestigio a Lei da Ficha Limpa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal prestigiou a Lei da Ficha Limpa através das declarações de constitucionalidade e mais recentemente agora, numa questão levada ao plenário, também ficou decidido por uma maioria que a Lei da Ficha Limpa é voltada para a vida pregressa do candidato”, disse. “É no momento do registro da candidatura que se olha para trás para verificar se aquele candidato atende aos requisitos de ética, de moralidade que a sociedade hoje exige dos seus representantes políticos”, concluiu o ministro na quinta-feira (7).

Tranquilo…

Apesar dessa posição do novo presidente do TSE, pelas bandas de cá o prefeito Pedrinho sempre se mostrou tranquilo sobre sua situação. O STF votou pelos 8 anos de inelegibilidade, mas deixou no ar a decisão da “moderação” para quem já ocupa um cargo, seja de prefeito, vereador ou deputado, pelo Brasil afora. Pedrinho aposta que, caso o STF decida de forma que o prejudique na questão da “moderação”, ele ainda consegue se manter no cargo com o recurso no TSE sobre a superveniência.

Bonezinho

A situação de Bonezinho Corrochel (PTB) em São Paulo ganhou contornos de novela essa semana. Ele não comenta o assunto, mas há conversa de bastidores que indicam uma possível exigência de João Doria (PSDB), prefeito de São Paulo, para que Bonezinho fosse candidato a deputado federal pelo PSDB, para ajudar ao prefeito em Araras – puxando votos. Bonezinho teria se incomodado com essa hipótese, pois em Araras é oposição ao governo Pedrinho Eliseu (PSDB). Além disso, aliados dele entendem que para se eleger pelo PSDB é preciso mais de 100 mil votos, “um número muito difícil de ser atingido”. Bonezinho teria ido a São Paulo pela mãos do então secretário adjunto das Prefeituras Regionais, Fábio Lepique, homem forte do vice-prefeito Bruno Covas, que foi exonerado em outubro mediante um desentendimento com Doria.

Apoio popular

A Prefeitura anunciou ontem a regularização da Cooperativa Araras Limpa e a parceria com a empresa transformadora Tecno Paper, de Cordeirópolis. A proposta é aumentar consideravelmente a coleta seletiva de lixo na cidade, sendo que os produtos serão adquiridos por essa empresa parceira. Há ainda uma promessa de transferir a empresa para Araras, caso o município disponibilize um terreno. O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) pediu a colaboração de todas as “forças da cidade” para conscientizar a população a separar o lixo na própria casa. Um trabalho árduo, mas extremamente necessário.

TORPEDO

“Estivemos mais uma vez em Brasília para que pudéssemos resolver a situação da nossa nova Estação de Tratamento de Esgoto, que é prioridade do Saema. Por questões técnicas, o projeto que aguardava aprovação do Ministério das Cidades não foi aprovado, porém, já fomos preparados e temos um segundo projeto. Também fomos informados durante a visita que Araras terá o recurso necessário para realização da obra”.

Do presidente do Saema, Rubens Franco Júnior, sobre a luta pela aprovação de projeto para a construção da nova Estação de Tratamento de Esgoto, com verba do governo federal.