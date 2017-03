Crise obriga usuários a deixarem planos de saúde

Em janeiro de 2017, 1,58 milhão de pessoas saíram da carteira dos planos de saúde, em relação ao mesmo mês de...

Em janeiro de 2017, 1,58 milhão de pessoas saíram da carteira dos planos de saúde, em relação ao mesmo mês de 2016, de acordo com o IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar). E segundo a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), no ano passado essa queda foi de 2,8%, ou seja, cerca de 1,4 milhão de pessoas deixaram de ter plano de saúde. O aumento, de acordo com ambas as instituições, se deve principalmente ao aumento do desemprego e crise econômica.

Desde agosto de 2016, os planos de saúde de todo país vêm perdendo clientes. Segundo o IESS, 1,58 milhão de pessoas deixaram os planos e para ANS o número chega a 1,4 milhão. A explicação está relacionada aos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério da Saúde, que apontam que em 2016, o saldo de empregos formais (diferença entre admitidos e desligados) foi negativo em 1,37 milhão de vagas.

Os planos coletivos empresariais (aqueles fornecidos pelas empresas para seus empregados) responderam, em janeiro, por 66,3% dos contratos dos planos de saúde do Brasil. No mesmo mês de janeiro, os planos de saúde médico-hospitalares registraram um saldo negativo de 192,2 mil beneficiários. Desses, 155,65 mil eram de planos coletivos empresariais, ou aproximadamente 81% das saídas.

“Há uma forte correlação entre o comportamento do mercado de trabalho e o setor de saúde suplementar. Portanto, enquanto atividade econômica e o mercado de trabalho não se recuperarem, a tendência é que o número de beneficiários também não se recupere”, analisa o superintendente executivo do IESS, Luiz Augusto Carneiro.

No total, o mercado brasileiro de planos de saúde conta, agora, com 47,7 milhões de beneficiários, segundo a ANS, resultado de uma perda de 192,2 mil vínculos só em janeiro de 2017.

Queda na renda

Outro ponto que está impactando na queda do mercado de planos de saúde está na redução da massa de rendimento das famílias, que acaba por influenciar sua capacidade de manter planos familiares ou mesmo coletivos por adesão. Em relação a dezembro, os planos individuais registraram, em janeiro, a perda de quase 23 mil beneficiários, enquanto os coletivos por adesão tiveram saldo negativo de 12,55 mil pessoas.

Segundo O IESS, o comportamento do mercado de planos de saúde médico-hospitalares está intimamente ligado ao saldo de empregos no país e, por este motivo, enquanto se registrar redução do total de postos de trabalhos, dificilmente haverá recuperação do mercado de planos de saúde

Em Araras

Em Araras, a Tribuna consultou os três planos de saúde médico-hospitalares, que oferecem atendimento local: São Luiz Saúde, Unimed-Araras dentro da Acia (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras) e Pró Saúde. Todos informaram que perceberam oscilação no número de usuários durante o ano de 2016, mas que não houveram quedas em suas carteiras.

De acordo com a Acia, o Departamento de Convênio Médico não sofreu alteração no percentual de inclusão e exclusão dos planos de saúde empresarias em janeiro de 2017 em relação ao mesmo mês do ano passado. “Nosso quadro vem se mantendo estável pelas empresas associadas atendidas”, informou em nota.

O Pró Saúde, de acordo com o gerente de planos, André Zoca, percebeu baixas e contratações ao longo de 2016. “Nosso convênio é só empresarial e sentimos significativa perda relacionada a sazionalidade de contratações como no caso das usinas/safras, mas em contraponto tivemos muitas empresas de pequeno porte buscando o plano, o que acabou no balanço geral um percentual bom e estável”, disse o gerente.

O São Luiz Saúde informou que possuía em janeiro de 2017 e mantém atualmente uma carteira de 17,3 mil conveniados e que este número não é muito diferente do registrado em janeiro de 2016.