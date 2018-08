Crise não freia crescimento orçamentário de Araras para 2019

Mesmo em meio à crise, o orçamento de Araras para 2019 estimado em R$ 586 milhões cresce em relação a 2018 que foi...

Compartilhe em suas redes sociais!

Mesmo em meio à crise, o orçamento de Araras para 2019 estimado em R$ 586 milhões cresce em relação a 2018 que foi de R$ 529 milhões. O projeto de lei que direciona os gastos para o próximo exercício deve ser enviado para votação em plenário na sessão dessa segunda-feira, dia 27.

Após análise da propositura os vereadores apresentaram 39 emendas ao projeto, enquanto no ano de 2018 foram 18 a lei que direciona o orçamento de Araras. A maioria das mudanças aloca verbas da manutenção de gabinetes das secretarias.

Na prática, a propositura direciona os gastos públicos para o ano subsequente de acordo com a necessidade de cada secretaria. Cabe aos vereadores, após análise das planilhas apresentadas pela Prefeitura e audiência pública aprovar ou propor as mudanças necessárias.

LDO

O projeto 18/2018 dispõe sobre a instituição de diretrizes a serem observadas na elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2019. Na proposta leva-se também em consideração gastos com funcionários, criação de novos cargos para suprir as necessidades de demanda dos serviços e a aplicação de, no mínimo, 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, além dos 15% em ações da saúde.

Previsão de Orçamento:

2019: R$ 585.103.651,00

2018: R$ 529.145.070,00

2017: R$ 508.098.700,00

2016: R$ 516.657.013,00

(Maria Gabriela Córnia)