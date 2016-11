Crise econômica e cortes de gastos. Mas onde?

A grave crise econômica no Brasil parece não afetar uma parcela expressiva de cidadãos dos três poderes da República, com vencimentos e penduricalhos bem...

A grave crise econômica no Brasil parece não afetar uma parcela expressiva de cidadãos dos três poderes da República, com vencimentos e penduricalhos bem acima do aceitável para a nossa realidade. Só um único exemplo notável do abuso, são os deputados e senadores que mantêm privilégios e regalias que seriam impensáveis para a maioria dos trabalhadores. De acordo com um levantamento divulgado pelos jornais Congresso em Foco, e pela versão brasileira do espanhol El País, os parlamentares custam para os contribuintes bilhões de reais anuais.

O levantamento tem como base as folhas de pagamento dos parlamentares emitidas neste ano e também em 2015, sendo possível constatar e entender o por quê de um parlamentar brasileiro custar muito mais caro na comparação com outros dos demais países da América Latina.

Somente a Câmara dos Deputados custa, em média, R$ 1 bilhão anual para os contribuintes. O salário de um deputado é de R$ 33.763 – ou seja, 38 vezes maior do que o salário mínimo recebido pela maioria dos brasileiros, que é de R$ 880. Porém, o custo não para por aí, se forem incluídas as regalias – os conhecidos privilégios.

Além do salário de R$ 33.763, os deputados também têm direito a um auxílio-moradia de R$ 4.253 ou, se preferirem, optar por morar em apartamento que fica em Brasília/DF e que é oferecido gratuitamente a ele, e embolsar o dinheiro. Também há uma verba de R$ 92 mil para contratar até 25 funcionários, além de R$ 30.416,80 a R$ 45.240,67 por mês para gastar com alimentação, aluguel de veículo e escritório, divulgação do mandato e “otras cositas más”.

Há também dois salários, no primeiro e no último mês da legislatura, como ajuda de custo e ressarcimento de gastos com médicos. No total, um deputado custa – em média – R$ 168,6 mil por mês para o contribuinte. Somados os 513, o custo acumula R$ 86 milhões por mês, ou mais de R$ 1 BILHÃO por ano. Isso, só para os deputados federais.

Mas Senado não fica atrás, e o valor recebido pelos nossos senadores é três vezes maior em comparação com os argentinos, por exemplo, que estão em segundo lugar da lista latina. Além dos salários, os senadores brasileiros recebem ainda mais de R$ 69 mil como apoio para as atividades parlamentares, e também R$ 159 mil como verba de gabinete para pagar até 55 servidores, cada um.

Mas onde estão os cortes, antes cobrados da ex-presidente Dilma? Quem paga esta bandalheira?

As somas mostram a gritante disparidade que divide a classe política da trabalhadora – aquela que utiliza transporte público de baixíssima qualidade, que sofre com a falta de hospitais e de segurança, que enfrenta dificuldades de toda a sorte todos os dias, e que não tem, nem em sonho, os privilégios dos políticos que esta mesma classe ajudou a eleger.

A disparidade chama ainda mais atenção em um momento em que o Brasil passa por profunda dificuldade, com 12 milhões de desempregados e com o derretimento do poder de compra do trabalhador por causa da alta da inflação. Mas, ao que tudo indica, o custo dos desmandos cometidos pela classe política não será pago por eles, mesmo. E todos nós já sabemos onde vai estourar essa bomba!