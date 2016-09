Crise de representatividade

Editorial 10 de setembro de 2016 Tribuna do Povo

O Instituto Corporación Latinobarómetro divulgou resultado de uma pesquisa que mostra a insatisfação dos brasileiros com a democracia. A instituição é apoiada pelo BID...

O Instituto Corporación Latinobarómetro divulgou resultado de uma pesquisa que mostra a insatisfação dos brasileiros com a democracia. A instituição é apoiada pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e pela Transparência Internacional e mostra também situação semelhante nos demais países da América Latina.

A atual análise é resultado de uma sondagem realizada com 20 mil pessoas em 18 países da América Latina. O resultado é desanimador e mostra que desde 2010 o índice de apoio à democracia na região caiu de 61% para 54%.

No caso do Brasil, desde o fim da Ditadura Militar no fim dos anos 1980 o apoio à democracia não registrava índices tão baixos. A confiança caiu de 54% para apenas 32% em um ano e perdemos apenas para a Guatemala onde a confiança é de apenas 30%.

A pesquisa também expõe um paradoxo entre os movimentos que tomam as ruas desde junho de 2013 e nossos representantes e prova que – mesmo com os gritos das ruas – os partidos continuam descolados dos seus eleitores. Independente da motivação, quase a totalidade dos insatisfeitos reivindicam a mesma coisa: combate à corrupção e transparência com o dinheiro público.

Porém, para a grande maioria as siglas de todas as vertentes – direita, centro ou esquerda – estão apenas interessadas em chegar ao poder e pouco se importam com as reivindicações sociais. Os partidos mostram também o descompasso para atrair os eleitores mais jovens, que não se sentem representados por ideais que em muitos casos já estão “caducos” e estampam a velharia da política nacional.

Tal situação pode ser comprovada em alguns movimentos que se auto-intitulam sem partidos e que, mesmo assim, buscam representatividade na vida política. Em período de eleição para a escolha de novos prefeitos e vereadores a desconfiança se torna ainda mais evidente, pois falta ânimo dos eleitores perante os seus candidatos.

A falta de representatividade chega a beirar a anormalidade em um País com 35 partidos, conforme dados do TSE (Tribuna Superior Eleitoral). Ainda é cedo para indicar as consequências da situação, mas a perda de confiança se manifesta em um momento de crise econômica e efeitos na área social.

A recuperação da confiança na classe política brasileira está vinculada à capacidade dos governantes em mostrar progressos na luta contra a desigualdade e a corrupção. Cabe somente a eles e aos seus respectivos partidos o primeiro passo para reconquistar o apoio dos seus eleitores.