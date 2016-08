Criminosos armados explodem duas agências bancárias

Quadrilha de criminosos fortemente armada roubou duas agências bancárias localizadas no Centro de Conchal. A ação aconteceu durante a madrugada de ontem (17) e...

Quadrilha de criminosos fortemente armada roubou duas agências bancárias localizadas no Centro de Conchal. A ação aconteceu durante a madrugada de ontem (17) e demandou reforço de policiais da região. Polícias militares e civis de Araras, além da Polícia Federal de Piracicaba, atenderam a ocorrência.

As duas agências são vizinhas e ficam na rua Francisco Alves, sendo uma do Banco do Brasil e outra da Caixa Econômica Federal. Os dois prédios ficaram destruídos, pois os criminosos explodiram os cofres das duas agências.

Segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil a ação foi executada por 15 pessoas armadas, que chegaram em quatro carros e fecharam os dois lados da rua. Moradores da região disseram para os policiais que tiros foram ouvidos antes das explosões e, em seguida, os bandidos usaram explosivos para invadir as agências. Depois de roubarem, fugiram carregando sacolas e mochilas.

Por conta do grande estrago provocado pelos criminosos, foi necessário acionar reforço da região, inclusive da Polícia Federal. Na agência da Caixa Econômica Federal os bandidos danificaram o cofre, mas o gerente da unidade relatou que não tinha dinheiro “e o prejuízo foi apenas material”.

Em uma das agências eles cortaram a porta de ferro com um maçarico. Investigadores da Polícia Civil de Araras acompanharam a ocorrência e imagens do sistema de monitoramento com câmeras de segurança poderão ajudar nas investigações.

Peritos da Polícia Federal também foram acionados e eles encontraram estojos de calibre 556 e de pistolas – armas que são, inclusive, de uso restrito das Forças Armadas. Entre os escombros do prédio do Banco do Brasil foi localizada uma pistola de calibre 9 milímetros e com numeração suprimida. Ela estava com 12 cartuchos intactos.

De acordo com o capitão Carmo Augusto de Oliveira Vasques, comandante da 2ª Companhia da PM de Araras – a qual Conchal está subordinada – os bandidos jogaram na Rodovia Wilson Finardi (SP-191) e em algumas ruas de Conchal peças conhecidas como “miguelitos” – espécie de cruz composta por pregos – para impedir a chegada das forças de segurança.

“O estrago nas duas agências foi muito grande e a explosão destruiu mesas, computadores e as vidraças dos prédios dos bancos. Pelo o que temos de experiência, os bandidos conheciam a agência, pois eles foram direto para a área dos cofres que ficam atrás dos prédios”, explicou.

A Polícia Civil de Araras ficará responsável pela investigação do crime cometido contra a agência do Banco do Brasil. No caso da Caixa Econômica Federal, a investigação será feita pela Polícia Federal – pois o banco compete à União.

Bancos não informam quantias roubadas

Os dois bancos (Caixa e do Brasil) não informaram a quantia de dinheiro roubada das duas agências. Até o fechamento desta edição ninguém tinha sido detido. Em nota, o Banco do Brasil informou que “colabora com o processo de investigação e não divulga detalhes para não prejudicar o andamento do trabalho das autoridades policiais.

A empresa afirmou que cumpre integralmente a legislação que regula a segurança bancária e adota soluções de segurança com o objetivo de proteger seus ambientes e usuários de seus serviços em todo o país”. Já a assessoria de imprensa da Caixa informa que investe todos os esforços para retomada do funcionamento da agência dentro do menor prazo possível.