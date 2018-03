Criança com síndrome raríssima precisa de ajuda para tratamento

O pequeno Nathan Neile, 2 anos, precisa de equipamentos necessários para o desenvolvimento, mas são de alto custo e a família não tem condições...

O pequeno Nathan Neile, 2 anos, precisa de equipamentos necessários para o desenvolvimento, mas são de alto custo e a família não tem condições de adquiri-los.

Conforme reportagem do Opinião Jornal – replicada aqui na Tribuna com o aval da Redação do Opinião, justamente visando ajudar o pequeno Nathan Neile – o menino de 2 anos é portador da Síndrome de Sjögren-Larson – considerada raríssima, sendo uma a cada 138 mil pessoas mundialmente afetada. A síndrome causa ressecamento da pele, nariz, olhos e paralisia dos membros.

Para dar continuidade ao tratamento da criança, a família pede ajuda financeira para adquirir os equipamentos necessários para o desenvolvimento dela, que são de alto custo.

A criança até recebe ajuda da Prefeitura de Araras, por meio do Fundo Social de Solidariedade. Porém equipamentos usados por ele são de alto custo, conforme a própria mãe dele, Daniele Leile, explica em matéria assinada pelo repórter César Foguel.

Para arrecadar dinheiro para ajudar no caso a família promove uma ação entre amigos no valor de R$ 18. Os pais da criança também pedem a doação de fraldas, leite e roupas número 3.

Interessados em ajudar podem entrar em contato pelo telefone (19) 99861-5234 ou pelo Facebook, por meio da página Nathan “Todos Juntos Pelo Nathan”.