Criador do prédio da Paróquia São Benedito

Na última quinta-feira (27) de setembro, Tribuna no Bairro contou um pouco da história da Paróquia de São Benedito, Centro. A reportagem citou que o engenheiro responsável pela criação e construção do prédio tinha falecido. Porém, a informação errada foi rapidamente corrigida por munícipes que disseram que o engenheiro estava vivo.

Depois da indicação feita por Edvaldo Marinho de Oliveira, conhecido como “Baxinho do Bar do Vantim”, Tribuna localizou Jayro Pinto, de 86 anos. Ele reside no número 85 da Rua Santa Cruz e sua casa tem quintal para um dos mais importantes cartões-postais da cidade: Parque Municipal Fábio da Silva Prado (Lago).

Jayro conversou com a reportagem no jardim da casa de sua autoria e construída há 55 anos. Os traços modernos, compostos por madeira, chamam atenção pelo bom gosto e ele relata que o projeto é de sua autoria. “A Santa Cruz era muito feia na época e não tinha estrutura. Era composta por algumas casas pequenas e até deterioradas”, recorda.

Apesar de residir na Rua Santa Cruz, Jayro é mineiro natural de São Sebastião do Paraíso e se formou na escola Politécnica de São Paulo. Trabalhou em várias cidades brasileiras, sendo uma delas São Gabriel, localizada na fronteira do Brasil com o Uruguai. “Foi nela que conheci minha esposa e logo mudamos para Araras”, conta.

O engenheiro afirma que não ouve motivação específica para ter escolhido Araras como residência, mas aponta que a multinacional Nestlé pode ser um, pois prestou serviços como engenheiro para a empresa durante 36 anos. “Eu não parava em Araras e estava sempre em obras nas fábricas”, afirma.

Mesmo com vida profissional corrida, criou laços na cidade e foi convidado para projetar o prédio da Paróquia de São Benedito. “Aceitei o convite e administrei até conclusão da construção”, disse.

O engenheiro também fala que não recorda se a inspiração para o prédio surgiu de alguma referência, mas confirma que o desenho é de um barco com um mastro – onde é a torre da igreja.

Aliás, a São Benedito não foi a única igreja que ele se envolveu profissionalmente, pois também ajudou a recuperar a parte de trás do prédio da Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio.

“Na década de 1970 a parte traseira do prédio afundou de forma significativa e afetou o altar mor. Foi necessária uma ampla reforma na ocasião”, recorda. Viúvo e pai de Jayro Júnior, Roseli e Marilena – com quem reside – o engenheiro conta que apesar da idade avançada, não deixou de trabalhar. “Ficar parado não pertence à minha natureza”, finaliza.