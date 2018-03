Crescimento de emprego em Araras no mês de janeiro tem saldo positivo de mais de 300 vagas

Com um saldo positivo de 301 novos empregos formais (com carteira de trabalho assinada), Araras obteve em janeiro de 2018 um crescimento maior do...

Com um saldo positivo de 301 novos empregos formais (com carteira de trabalho assinada), Araras obteve em janeiro de 2018 um crescimento maior do que o registrado em todo o ano de 2017, quando a variação absoluta foi de 292 empregos nos 12 meses. Os números foram apresentados pela Prefeitura de Araras.

O balanço divulgado pelo Caged (Cadastro Geral e Empregados e Desempregados), sistema criado pelo Ministério do Trabalho, informa que o setor com mais empregos gerados em Araras foi da Indústria de Transformação, com 282.

Segundo as informações do Caged, em janeiro deste ano os índices foram os seguintes: 1.334 admissões e 1.033 desligamentos, com saldo positivo de 301 empregos. Já em comparação ao primeiro mês de 2017, o número de admissões foi de 1.006 e o de desligamentos foi de 1.038, o que gerou um saldo negativo de 32 há um ano.

O resumo é que a tendência de Araras segue a do restante do país: subindo no índice de geração de empregos, tanto na comparação com o mesmo mês de 2017, como na comparação com o ano todo.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento de Araras, Edson Luzetti, esses números são favoráveis para o município de Araras, mas a crise ainda assola diversas pessoas e empresas em todo o Brasil. “A economia do País apresenta sinais positivos, mas as crises política e de segurança requerem muitos cuidados, deixando muitos investidores indecisos. Araras está trabalhando para o desenvolvimento econômico com o objetivo principal de geração de empregos, sendo que o crescimento industrial é que dá sustentabilidade econômica para o município”, comentou Luzetti.

Em comparação com a região, Araras foi uma das que mais se destacou positivamente neste primeiro mês do ano. Somente Limeira obteve um número maior de empregos formais (586). Veja os números das cidades vizinhas: Limeira (586), Araras (301), Piracicaba (219), Rio Claro (187), Conchal (38), Leme (19), Cordeirópolis (-4) e São Carlos (-61).