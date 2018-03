Cremesp faz caravana colhendo assinaturas para que exame seja obrigatório para novos médicos

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) realiza, nesta quarta-feira (21/03), em Piracicaba, a Caravana pelo Exame Obrigatório, com o...

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) realiza, nesta quarta-feira (21/03), em Piracicaba, a Caravana pelo Exame Obrigatório, com o propósito de envolver as comunidades locais na Campanha do Exame Obrigatório aos alunos e recém-formados em Medicina. Assim como em Franca e Ribeirão Preto, a ação pretende colher assinaturas para o abaixo-assinado que será enviado ao Congresso Nacional.

A Caravana pelo Exame Obrigatório acontecerá na Praça José Bonifácio, localizada no Centro de Piracicaba, das 10h às 16h. O evento contará com um grande posto de coleta de assinaturas, com materiais informativos e meios para facilitar a adesão da população à Campanha.

O objetivo é mobilizar médicos, autoridades, estudantes, formadores de opinião e a população em geral em torno da aprovação de uma Lei que torne obrigatório o Exame para alunos e recém-formados em Medicina. A prova ajuda a aprimorar o ensino médico e é fundamental para contribuir para a boa Medicina e, com isso, melhorar o atendimento aos pacientes.

Além de Piracicaba, nas próximas semanas, a caravana percorrerá as cidades de Santos, Sorocaba, Campinas, São José do Rio Preto, Bauru e São José dos Campos, além da capital paulista para encerrar as atividades da ação especial. Durante o evento, o presidente do Cremesp, Lavínio Nilton Camarim, diretores, conselheiros e delegados regionais irão apresentar e reforçar a proposta sobre a importância do exame.