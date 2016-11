Creche do Jardim São Luiz deve ser entregue em dezembro

A nova creche construída no Jardim São Luiz está entrando em fase de acabamento, conforme informação da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Mobilidade,...

A nova creche construída no Jardim São Luiz está entrando em fase de acabamento, conforme informação da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Mobilidade, responsável pela gestão da obra, custeada com recursos municipais.

A unidade de ensino infantil, que vai gerar até 150 vagas para crianças de zero a cinco anos na região oeste, levará o nome do professor Angelo Carminatti e sua inauguração deve ocorrer até meados de dezembro deste ano pois, além de finalizar os detalhes e acabamentos do prédio em si, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, providenciará a instalação de todo o mobiliário, eletrodomésticos e demais equipamentos necessários ao funcionamento da creche.

O edifício trará novidades que irão gerar economia de energia para a unidade: a instalação de sistemas de aquecimento solar e de luzes de led em toda a escola, que tem 1.105 m² e contará com oito salas, dois fraldários, banheiros masculino e feminino com chuveiros, banheiro destinado a pessoas com necessidades especiais, playground, reservatório com caixa elevada, cisternas para captação de águas de chuva, sala de dentista, refeitório, espaço para apresentações da escola e área de recreação.

De acordo com o secretário de Planejamento e também de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Fábio Franco, a unidade está com mais de 75% das obras concluídas e até mesmo partes da pintura já estão sendo preparadas. “A obra está fluindo de forma adequada e como muito do que há para fazer agora é em espaços protegidos do mau tempo, a tendência é de que os trabalhos não sofram interrupções importantes. Estamos acompanhando a instalação de metais, piso vinílico, revestimentos e etapas de impermeabilização e preparação das paredes para pintura”, descreveu.

Creche terá nome de professor

A creche do Jardim São Luiz terá o nome do professor Angelo Carminatti. Ele era filho de imigrantes italianos. Angelo Carminatti nasceu em 21 de abril de 1914 e casou-se em 1941 com Antonia Cabrini Carminatti, com quem teve 12 filhos: Sérgio José, Tarcísio Luiz, Maria Augusta, Maria Isabel, Alexandre Luiz, José, Ângelo Francisco, Maria Inês, Carlos Antonio, Maria Marciana, Maria Denise e Luiz Alberto, além de 22 netos e 5 bisnetos.

Cursou o primário em São Paulo (SP), onde foi morar após o falecimento de sua mãe, e depois cursou o ginásio no Colégio São Manoel, dirigido pelos Padres Salesianos de Dom Bosco na cidade de Lavrinhas/SP.

Chegou a formar-se técnico em Contabilidade na Escola Técnica de Comércio de Araras, ainda em 1952. Depois fez Licenciatura para atuar como professor secundário, estudando em São Carlos.

O professor Angelo Carminatti morou na rua Santa Cruz onde, por aproximadamente 20 anos, deu aulas particulares de diversas matérias, tanto para reforço escolar quanto para turmas que se preparavam para enfrentar concursos públicos. Lecionava até mesmo datilografia.

Desde 1942 já substituía professores titulares de Inglês e Matemática no Ginásio Estadual Dr. Cesário Coimbra, onde, em 1957, efetivou-se como professor de Matemática, lecionando até a data do seu falecimento.

Chegou a dar aulas também na Escola Técnica de Comércio e no Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora), bem como no Colégio Comercial Conde Silvio Penteado, do qual foi sócio fundador e diretor.

Atuou também como comerciante, principalmente à frente da Livraria e Papelaria Santa Cruz. Outra atividade que exerceu foi a de Contabilista, desde 1943, tendo fundado em 1949 o Escritório Brasil, ao qual também dedicou-se até sua morte. Faleceu em 16 de dezembro de 1977.