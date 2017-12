Creche do Caic recebe nome de professora em solenidade nesta semana

A professora Sueli Aparecida Faggion Castagna, que por muitos anos lecionou em Araras e faleceu em 2014, terá seu nome lembrado para sempre na...

Compartilhe em suas redes sociais!

A professora Sueli Aparecida Faggion Castagna, que por muitos anos lecionou em Araras e faleceu em 2014, terá seu nome lembrado para sempre na cidade. Na noite de terça-feira (12), a Prefeitura nomeou a Creche da Emeief Maria Zélia Padovani, mais conhecida como Caic, com o nome da professora, numa forma de homenageá-la.

A medida transformou o Caic em duas escolas com denominações diferentes. A Emef Maria Zélia Padovani passou a se chamar escola de ensino fundamental e a Emei Sueli Aparecida Faggion Castagna, passou a denominar como escola de educação infantil. Presentes na mesa da cerimonia estavam o prefeito de Araras, Pedro Eliseu Filho, a secretária municipal de Educação, Mariana Mani Moura, o presidente da Câmara Municipal de Araras, Pedro Eliseu Sobrinho, a diretora do Caic, Ieda Simão Sorato e os familiares da Sueli na presença dos filhos Alexandre Faggion Castagna, Guilherme Faggion Castagna e também o esposo Sidnei Castagna.

Para o prefeito Pedro Eliseu Filho, o momento foi de prestar homenagem para alguém que tanto fez pela educação ararense e que contribuiu para a formação de muitas pessoas. “Sinto-me emocionado nesta noite. Além de ser mãe de grandes amigos, a Sula foi referência no trabalho com os alunos e muito comprometida e perseverante com tudo que fazia quando o assunto era a Educação. Sempre se envolveu com a classe dos professores da qual se orgulhava tanto em fazer parte. Para nós, essa homenagem vem de encontro com tantos serviços que ela fez em nossa cidade”, comentou Pedrinho.

Atualmente, a Emeief Maria Zélia Padovani (ensino fundamental) tem 600 alunos e a Emef Sueli Aparecida Faggion Castagna (ensino infantil) contam com 272 alunos matriculados.