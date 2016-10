Cras da zona norte completa dois anos

O Cras (Centro de Referência em Assistência Social) Brasílio Penteado de Castro completa dois anos de atividades e sente os efeitos da crise econômica...

O Cras (Centro de Referência em Assistência Social) Brasílio Penteado de Castro completa dois anos de atividades e sente os efeitos da crise econômica enfrentada pela população. O número de munícipes que buscam auxílio aumentou, informa a Secretaria Municipal de Ação e Inclusão Social.

Roberta Batista da Silva Araújo é coordenadora da proteção social básica da Ação e Inclusão Social e cuida das três unidades (zonas sul, norte e leste) que a cidade disponibiliza. Ela explica que cada unidade atende as mais variadas questões sociais.

“O Cras atende pessoas das mais variadas questões da vulnerabilidade social, desde transferência de renda, cesta básica e bolsa. A família é avaliada por uma assistente social que indica qual melhor caminho a ser adotado”, explica.

Roberta conta que o Cras da zona norte foi o último a ser inaugurado pela Prefeitura e atende a segunda região mais populosa da cidade, depois da zona leste. Antes do atendimento a pessoa ou família necessitada precisa procurar a Secretaria de Ação e Inclusão Social que fica na Rua 13 de Maio, 175, para efetuar um cadastro.

“É preciso realizar, primeiramente, um cadastro e com ele é possível identificar onde estão essas famílias e a necessidade de cada uma. O perfil de cada uma pode variar, mas a maioria entra na questão de renda e há casos de famílias onde crianças não estão na escola”, detalha.

Com a crise econômica e aumento do desemprego, a procura aumentou nos últimos meses. Roberta conforma que foi verificado e cita a mudança do perfil das pessoas que são atendidas. “São pessoas que já contam com casa própria, que tinham um emprego e um carro, mas estão desempregadas e procuram a assistência social como auxílio”, afirma.

O que é Cras?

Centro vinculado à Secretaria de Ação e Inclusão Social, o Cras é uma unidade de proteção básica que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais no seu território de abrangência, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. O Cras oferece proteção social e se aproxima da população, além de reconhecer a existência de desigualdades sociais e a importância da presença de políticas sociais.

Serviço

Cras (Centro de Referência em Assistência Social) Brasílio Penteado de Castro

Endereço: Rua Marília, 186, Jardim Santa Rosa