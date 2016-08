CPI da Merenda: delegados e corregedor do Estado são ouvidos pelos deputados

Foi realizada na última terça-feira (9), na Assembleia Legislativa de São Paulo, a primeira audiência da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga possíveis...

Foi realizada na última terça-feira (9), na Assembleia Legislativa de São Paulo, a primeira audiência da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga possíveis desvios de recursos públicos destinados para a compra da merenda escolar. A CPI foi criada em maio deste ano e Araras foi citada durante a investigação da Alba Branca, realizada pelo Ministério Público.

A comissão é presidida pelo deputado Marcos Zerbini (PSDB) e pretende investigar suspeitas de fraude em contratos firmados por empresas e cooperativas de agricultura familiar com o governo de São Paulo e municípios para fornecimento de merenda escolar a todas as escolas estaduais. Mesma comissão também pretende apurar envolvimento de agentes públicos e políticos no esquema.

Dois delegados que atuam na região de Bebedouro/SP – cidade sede da Coaf (Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar) e que está envolvida no escândalo – foram ouvidos, além do corregedor-geral do Estado, Ivan Francisco Pereira Agostinho.

O delegado seccional José Eduardo Vasconcelos disse que “sua participação na operação foi de articulação com os demais municípios ao dialogar com os órgãos públicos e policiais de cada cidade envolvida nas investigações”. Durante audição, o deputado Jorge Caruso (PMDB) questionou sobre qual crime deu início a investigação e o delegado do 1° DP (Distrito Policial) de Bebedouro, Mario José Gonçalves, afirmou que um funcionário do setor financeiro da Coaf denunciou irregularidades orçamentárias e desvio de dinheiro dos diretores da empresa.

Em depoimento, o corregedor-geral do Estado, Ivan Francisco Pereira Agostinho, explanou sobre a atuação do órgão na apuração do envolvimento de agentes públicos no suposto esquema de desvios de verba. Ele disse que “a corregedoria se deteve no contrato firmado entre a Coaf e o governo do Estado em 2014, no valor total de R$ 13.559.225,04, para o fornecimento de suco de laranja em embalagens de 200 ml e de um litro”.

Lembrou ainda que a cooperativa ficou em segundo lugar na licitação na modalidade de chamada pública, “mas foi chamada a fornecer 1,4 milhão de unidades de um litro de suco porque a vencedora, a Coagrosol, não tinha condições de fornecer mais que 600 mil”, explicou.

O procedimento licitatório mais flexível e a possibilidade legal de que os produtos adquiridos da agricultura familiar sejam até 30% mais caros que os de escala industrial fazem parte do quadro que levou a administração da Coaf a entregar, por um preço maior, produtos que não eram oriundos da agricultura familiar, relatou Agostinho.

“Nenhum suco foi adquirido do agricultor familiar. A Coaf buscava o suco de laranja em indústrias ou comprava laranjas da Ceagesp”, disse o corregedor. Para ele, ficou claro que esse procedimento permitiu ganhos financeiros de gestores da Coaf, prejudicando não só o Poder Público. “Os cooperados são tão vítimas quanto o governo do Estado e as prefeituras”, acrescentou.

Depois da primeira audiência, a Secretaria de Educação declarou a inidoneidade da Coaf – e a impede de fechar contratos com o governo de São Paulo. A decisão foi publicada na edição de ontem (10) do Diário Oficial e o texto diz que a empresa “praticou atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação, comportando-se de modo inidôneo”. Os deputados que integram a CPI da Merenda ainda não marcaram a data da próxima atividade da comissão.