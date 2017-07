Corto mesmo! O secretário da Fazenda, José Luiz Corte, fez questão de deixar claro em entrevista coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (21)...

Corto mesmo!

O secretário da Fazenda, José Luiz Corte, fez questão de deixar claro em entrevista coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (21) que, apesar das referências em tom de brincadeira (e nos bastidores algumas até jocosas) sobre seu método de trabalho, não vai mudar sua avaliação sobre o uso das verbas municipais. O que se sabe é que Corte tem mesmo “cortado” e muito de cada uma das secretarias municipais – até mesmo irritando alguns secretários municipais. Isso porque o chefe da pasta que cuida do dinheiro recebeu a missão do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) de decidir, antes mesmo dos secretários, se verbas em assuntos considerados secundários serão mesmo aplicadas ou permanecerão em compasso de espera. Em tempos de tímida recuperação econômica, a ordem é gastar com o considerado essencial.

Difícil acesso

Outra crítica atribuída ao secretário José Luiz Corte, responsável pela Fazenda Pública em Araras, seria a dificuldade que alguns secretários estariam encontrando em conseguir até mesmo reuniões com ele – a dificuldade no contato estaria provocando a irritação entre alguns colegas. Com perfil de pouco diálogo, o secretário, ainda assim, recebeu demonstração pública do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), nesta sexta-feira (21), de que conta com o apoio do chefe do Executivo para manter a política de austeridade no governo municipal, independentemente da irritação de colegas de alto escalão.

Em busca de investimento

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) não esconde de ninguém seu entendimento de como alavancar os investimentos do Poder Público em Araras: atrair mais empresas para a cidade, aumentar a arrecadação desta maneira, e com isso reinvestir pela cidade. A vinda da rede de lanchonetes Burger King, por exemplo, deve ter impacto quase que insignificante em relação à necessidade de empregos, arrecadação e outros quesitos que contribuem para arrecadação municipal e investimentos internos. Até por isso a tentativa insistente do governo municipal é trazer para Araras, paralelamente a empresas de pequeno porte, empresas com grande número de postos de trabalho e cuja produção seja significativamente grande, para assim haver um salto na arrecadação. A tentativa de Pedrinho em ajudar a viabilização da instalação de Centro de Distribuição da Rede de Supermercados Savegnago (que também vai instalar um supermercado em Araras) se encaixa bem no perfil: empresa de grande porte, arrecadação significativa e grande quantidade de postos de trabalho. Por isso nítida empolgação do prefeito quando tocou no assunto.

Legislativo

Mesmo sem um cenário com oposição forte na Câmara, o prefeito Pedrinho Eliseu também não conta mais com um apoio quase que irrestrito dentro da Câmara. Há quem defenda que o governo tem dado sinais a cada Sessão da Câmara que tem perdido as rédeas na sua base governista. Antes a base era composta por Anete Casagrande (PSDB), Eduardo Elias – Du (PHS), Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), José Roberto Apolari (PTB), Regina Corrochel (PTB), Marcelo de Oliveira (PRB), Carlos Jacovetti (Rede) e Jackson de Jesus (Pros). Já eram citados como “oposição light” ou neutros temos Deise Olímpio (PSC), Francisco Nucci (PR) e Romildo Borelli – Baiano (PSD). Agora Regina, Marcelo e Jackson parecem mais afastados do governo municipal. O trio, aliás, não apareceu na última coletiva – apenas foi vista a base original: Anete, Du, Pedro Eliseu e Apolari.

Sinais evidentes

Alguns sintomas estariam deixando claro que a base política do prefeito (antes com oito parlamentares) não está totalmente fidelizada. Nas últimas sessões tem sido evidente o descontentamento de Jackson de Jesus (Pros), que incisivamente acusou o governo de “copiar e colar” projetos do Legislativo. Em algumas falas mais contundentes, o vereador causou evidente desconforto ao presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho, que respondeu a algumas reclamações. O prefeito Pedrinho Eliseu ainda não teria digerido a articulação de Jackson e Deise que na segunda-feira convenceram outros colegas a não votarem em regime de urgência projeto apresentado por ele. Há quem insista: essa seria outra derrota para Pedrinho nos bastidores.

Em cima do muro

Os vereadores Regina Corrochel (PTB) e Marcelo de Oliveira (PRB) ainda não decidiram definitivamente se desembarcam do governo municipal. Há quem garanta que ambos também estejam “menos entusiasmados” para defenderem o governo e se manterem fiel ao prefeito Pedrinho Eliseu. Pessoas ligadas à dupla garantem que algumas situações causaram muito desconforto a eles. Da parte de Regina , ainda incomoda o fato do prefeito nomear no governo um aliado de Apolari que estaria rompido com uma das alas do PTB ligada a Regina e mais intimamente a Bonezinho Corrochel. Problemas internos no PTB (como tentativa de um suplente do partido de ter tentado tomar a direção do PTB em São Paulo) também desanimaram parte do grupo. Já Marcelo não se manifesta, mas ainda não teria digerido a exoneração do seu chefe de gabinete e também estaria insatisfeito com sua falta de espaço no governo.

Cidade inteligente

Está marcada para a próximo final de semana (provavelmente no dia 28 de julho, sexta-feira da semana que vem) a apresentação do projeto de “Cidade Inteligente” que pretende apresentar ao público os planos da Prefeitura de Araras em modernizar a gestão municipal. A expectativa é que a Prefeitura anuncie a integração e modernização dos sistemas de informática nas áreas de Saúde e Educação – há anos se cobra interligação dos sistemas, o que deve ser anunciado. O conceito de “cidade inteligente” foi um dos motes da campanha do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e sistema similar de modernização da gestão pública tem sido adotado em diversos outros municípios. Em alguns deles as Prefeituras disponibilizam aos cidadãos possibilidade de pedidos, requisições e sugestões via aplicativos para celular. Espera-se que isso também aconteça em breve em Araras.

Pela lei

Matéria da Tribuna desta semana registrou que audiência pública para discutir a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2018, realizada pela Câmara Municipal na terça-feira (18), teve baixa adesão popular e ainda ocorreu com mera formalidade. O alerta foi feito inicialmente pelo vereador Jackson de Jesus (Pros), que criticou duramente a realização da audiência em prazo posterior à possibilidade da participação popular. A crítica do vereador foi de que o prazo para que pudessem ser feitas emendas na Lei de Diretrizes fechou antes mesmo da realização da audiência. Informação passada pelo Executivo consta que audiência para tratar do mesmo assunto ocorreu em maio, com convocação antecipada como determina a lei.

TORPEDO

“Hoje eu tiro uma tonelada das minhas costas. Sinceramente, esse assunto estava tirando meu sono”.

Do prefeito Pedrinho Eliseu ao comemorar o parcelamento de pagamentos municipais à Araprev.