Cortejo Águas de Oxalá: 24ª edição acontece neste final de semana

Pela 24ª vez Araras será palco do tradicional Cortejo Águas de Oxalá – que, segundo a Prefeitura, ajuda a intensificar a luta contra o...

Compartilhe em suas redes sociais!

Pela 24ª vez Araras será palco do tradicional Cortejo Águas de Oxalá – que, segundo a Prefeitura, ajuda a intensificar a luta contra o racismo e intolerância religiosa.

O evento em Araras acontece neste final de semana, entre os dias 26, 27 e 28, e já passou a fazer parte do calendário turístico do Estado de São Paulo por meio da Lei 16.562/2017.

O Cortejo ararense é realizado pelos grupos Ilê Axé de Iansã e Acafro, com parceria da Prefeitura de Araras e apoio do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Araras.

De acordo com a organização, a programação se inicia na sexta-feira (26) no Sítio Quilombo Anastácia, no Assentamento Rural Araras 3, para integrantes internos. Já no domingo (28), a concentração está marcada para as 8h, na Praça Monsenhor Quércia (Calçadão), seguindo para a Igreja Santa Cruz, onde acontece a tradicional lavagem das escadarias às 10h30, que marca o agradecimento pelas chuvas de janeiro e pedidos de paz e saúde para o novo ano.

Programação Águas de Oxalá 2018:

Dia 28/01/2018 – Domingo

• 08h00 – Concentração – Calçadão “Monsenhor Quércia”

• 10h30 – Lavagem das Escadarias – Igreja Santa Cruz

• 13h00 – Almoço – Sítio Quilombo Anastácia, no Assentamento Rural Araras 3

• 14h00 – Roda de Samba – Sítio Quilombo Anastácia, no Assentamento Rural Araras 3

• 17h00 – Encerramento – Sítio Quilombo Anastácia, no Assentamento Rural Araras 3