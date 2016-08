Corte no fornecimento de água completa quatro meses

Corte no fornecimento de água adotado pelo Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) em abril completa quatro meses, mas a autarquia não...

Corte no fornecimento de água adotado pelo Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) em abril completa quatro meses, mas a autarquia não divulga número de consumidores que estão inadimplentes. A medida passou a ser aplicada por determinação da Ares-PCJ – agência reguladora.

Tribuna solicitou dados sobre quantos cortes no fornecimento foram realizados de abril até o momento e a assessoria de comunicação respondeu que “não temos ainda um novo relatório do número, visto que a cada dia a situação tem mudado”. Porém, a autarquia ressalta sobre a violação do lacre instalado no cavalete do imóvel do consumidor inadimplente.

A atitude é considerada fraude e pode ser punida – caso haja flagrante da fiscalização – com multa que corresponde ao valor de um salário mínimo vigente (R$ 880), conforme deliberação da Ares-PCJ (672/2015).

De acordo com Rosângela Fávaro, da Divisão de Atendimento do Saema, o valor da multa não poderá ser parcelado. “Realizamos o serviço dentro de todas as normas, respeitando o munícipe. Antes do bloqueio do fornecimento de água, enviamos um aviso para que ele possa vir até o Atendimento ao Público regularizar suas contas, saindo assim do estado de corte. O bloqueio, feito por meio da instalação de um lacre e que será removido depois de quitado os débitos que levaram à suspensão e mediante pagamento do valor do serviço de religação correspondente”, disse.

Ela explica também que quando a equipe de fiscalização constata a fraude (rompimento do lacre, dano ao aparelho ou ligação clandestina), o responsável pelo local recebe o aviso de multa e o hidrômetro é novamente bloqueado. O não comparecimento ao Atendimento ao Público para a regularização e, em caso de nova violação, o corte será efetuado no ramal.

Tribuna questionou quantos lacres violados foram flagrados pela fiscalização, mas a autarquia informou que “não foram muitas” e “o Saema quer alertar exatamente para que este número não aumente, visto que a multa (de um salário mínimo) é muitas vezes até maior do que o que ele necessita para estar com as contas acertadas de água e ter o lacre retirado”, explica nota.

O corte de água acontece desde então para ligações residenciais, comerciais e industriais que estiverem inadimplentes por três meses (90 dias) ou mais no pagamento de suas tarifas de 2016. “A medida é necessária para garantir que investimentos e melhorias na cidade continuem sendo feitos”, esclarece nota encaminhada pelo Saema.

Questionada sobre número de consumidores que estão inadimplentes a autarquia disse que “estamos trabalhando para que este número seja cada vez menor. Se houver corte de água ela (população) deve entrar em contato com o Atendimento para verificar sua situação e quais as possibilidades para resolver. Também deve ficar atenta à sua conta de água, que contém todas as informações”, finaliza.

Lacre vermelho é instalado em cavalete de consumidor inadimplente

Desde início do corte no fornecimento de água – realizado a partir de abril – técnicos do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) instalam dispositivo no cavalete do imóvel do cliente que está inadimplente há mais de três meses.

O dispositivo é um bloqueador instalado no cavalete de água e colocado um lacre na cor vermelha que indica o corte. Em locais onde o hidrômetro está localizado no interior da residência, indústria ou comércio, o corte é feito na calçada e automaticamente é realizada a mudança de cavalete, com direito a cobrança no valor de R$ 406,19.

Onde procurar informações sobre corte no fornecimento

Central de Atendimento

Rua José Bonifácio, 645, Centro

Telefones: 3544-3858/ 3544-7043 e 3544-9770