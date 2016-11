Corte de salário de servidores grevistas pode enfraquecer paralisações

Uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) pode ter enfraquecido o poder de negociação dos sindicatos de servidores de todo o Brasil com a...

Uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) pode ter enfraquecido o poder de negociação dos sindicatos de servidores de todo o Brasil com a administração pública, já que a Corte Suprema decidiu na quinta-feira da semana passada (27 de outubro) validar o corte de ponto de servidores públicos que decidirem entrar em greve. Por seis votos a quatro, o STF estabeleceu que os órgãos públicos podem fazer o corte dos dias parados antes de uma decisão da Justiça que considere a greve ilegal.

Antes da decisão os dias parados só podiam ser cortados se o judiciário fosse acionado e permitisse a medida. Agora o Poder Público pode cortar os salários mesmo sem decisão judicial. O corte só não poderá ocorrer se a paralisação for motivada por alguma ilegalidade do Poder Público, como a falta de pagamento de salário.

“Eles estão tirando um direito constitucional dos servidores”, criticou o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos e Municipais de Araras, José Raul dos Santos. Para ele, “estamos retroagindo a 1930”.

“O que a gente quer no serviço público é a negociação. Quando a negociação não avança, há a greve”, explica Raul, citando que esse é o último passo em uma negociação. Para ele, com isso, o diálogo não poderá mais avançar ao estágio de paralisação. “Ela (a decisão do Supremo) inibe o trabalhador a buscar seus direitos. Como você vai fazer pressão? E se a administração pública ficar intransigente?”, questiona.

Segundo o sindicalista, sempre que as greves foram julgadas ilegais os salários foram cortados. Contudo isso precisava passar pela Justiça. “É mais uma decisão que prejudica o trabalhador. Querem acabar com nossa categoria, mas continuamos na luta”, finalizou.

Representante de professores teme enfraquecimento

Para o representante da subsede de Araras da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), o professor José Carlos Maia, a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de validar o corte de ponto de servidores públicos que decidirem entrar em greve preocupa e tem como objetivo justamente enfraquecer os sindicatos. O professor conta que esses cortes de ponto já têm acontecido em serviços públicos do governo federal.

Maia ainda reforçou que existem propostas de mudança na Constituição para deixar explícita a possibilidade de corte no ponto dos professores grevistas, sob argumento de que a educação é “serviço essencial”. “Se a educação é essencial, temos que ter então um salário condizente”, reforçou Maia.

O professor voltou a citar baixos salários e desinteresse de estudantes em seguirem a carreira de professor, sugerindo que a tendência, com o enfraquecimento das greves (decorrente do corte do salário de grevistas) é que os salários fiquem ainda mais achatados. “Você vai ter cada vez mais profissionais com menos competência”, sugere ele, entendendo que com a pressão diminuindo, devido a greves mais fracas, a tendência é piora também no ensino público, com qualidade já considerada aquém do necessário.

Greve que fez Prefeitura a conceder aumento em 2015 poderia nem ter acontecido

A última greve ocorrida na administração municipal de Araras aconteceu no início de 2015 e durou uma semana. O Sindicato dos Servidores chegou a pedir oficialmente o reajuste um mês antes da greve, mas como não houve acordo, os funcionários decidiram paralisar as atividades.

A negociação após o impasse de 2015 aconteceu no Tribunal de Justiça de São Paulo e foi então concedido reajuste dos salários será de 8%, sendo 7% retroativos a 1º de março e 0,9% em novembro de 2015.

Raul reconhece que se o entendimento atual do STF estivesse valendo em 2015, a greve poderia nem ter ocorrido, e o reajuste não ter sido concedido

Raul relembrou que justamente naquela paralisação a atual administração municipal manteve os pagamentos de salário em dia, e que os dias parados foram objeto de negociação. O temor é que numa paralisação, a partir de agora, o administrador municipal corte os salários e sequer negocie o pagamento dos dias parados. “Isso é uma afronta ao direito de greve”, pontua ele.