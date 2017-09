Corte de árvores em área do Pró-Saúde é autorizada

A derrubada de árvores que ficam em uma área verde localizada na Avenida Augusta Viola da Costa, atrás do Hospital Pró-Saúde, está autorizada pela...

A derrubada de árvores que ficam em uma área verde localizada na Avenida Augusta Viola da Costa, atrás do Hospital Pró-Saúde, está autorizada pela Prefeitura e Cetesb (Companhia Ambiental de São Paulo). No local 48 lotes comerciais serão construídos e a empresa responsável também vai asfaltar e duplicar a Avenida Carola como contrapartida.

Logo no início da derrubada, ocorrida na primeira semana deste mês, os vereadores Carlos Alberto Jacovetti (REDE) e Deise Olímpio (PSC) foram chamados por munícipes para fiscalizar a obra. Ambos verificaram possíveis danos para o meio ambiente e também a presença de nascentes.

A área é uma ZEPP (Zona Especial de Proteção Permanente) e o desmembramento começou no ano passado, sendo finalizado neste ano. A informação foi confirmada pelo secretário de Planejamento, Gestão e Mobilidade, Paulo Bertolini, que disse que a empresa tem que seguir as normas da Cetesb.

“O desmembramento começou no ano passado e todo processo foi acompanhado pela Cetesb. Tanto que nas áreas onde foram identificadas nascentes a empresa responsável fez a retificação, ou seja: adequou o projeto para não afetar o meio ambiente”, explica Bertolini.

Além de ser uma ZEPP a região não pode concentrar imóveis residenciais ou indústrias de exploração, para preservar o meio ambiente local, tanto que os 48 lotes serão comerciais. Porém, caso exista a possibilidade da ampliação do interesse comercial será preciso que a Prefeitura encaminhe um projeto de lei para Câmara Municipal, para análise dos vereadores.

Bertolini ressaltou ainda a abertura e duplicação da Avenida Carola, que hoje é uma estrada de terra e passa ao lado do Hospital Pró-Saúde. “Todo custo será da empresa, pois é uma contrapartida. Ainda não tem data para a conclusão”, disse.

Quando pronta, a avenida vai ligar as avenidas Augusta Viola da Costa e Orpheu Manenti, trecho que passa em frente a capela de Loreto. Segundo o vereador Jacovetti, a visita feita no local confirmou que todos os procedimentos estão autorizados e que a empresa readequou o projeto onde foi localizada uma nascente.

“Existe uma outra identificada e que estamos aguardando o laudo do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente). Caso o laudo identifique água de nascente, a empresa se comprometeu a fazer nova adequação para preservar o meio ambiente”, explica Jacovetti.

Árvores nativas não foram derrubadas

Na visita os vereadores analisaram os laudos que autorizaram a supressão vegetal de espécie invasora, nome científico binominal Leucaena Leucocephala, na área supramencionada, e constataram que as obras estão seguindo as devidas especificações do ponto de vista legal.

Eles encontraram um volume de água considerável em uma determinada área verde, com fortes indícios de uma possível nascente de água. “Uma nascente nada mais é que o aparecimento na superfície do terreno, de um lençol subterrâneo, dando origem a cursos d’água. As nascentes são fontes de água que surgem em determinados locais da superfície do solo e são facilmente encontradas no meio rural”, explica a vereadora Deise Olímpio.

Se o laudo concluir que se trata realmente de uma nascente de água, os vereadores solicitarão junto à administração municipal todas as providências necessárias para que o local seja extremamente preservado, uma vez, que esse recurso natural tem um valor descomunal e necessário para todos os setores de atividade.