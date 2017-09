Cortar na carne

A crise econômica pela qual o Brasil passa não é mais novidade pra ninguém, inclusive seus reflexos negativos no dia a dia do...

A crise econômica pela qual o Brasil passa não é mais novidade pra ninguém, inclusive seus reflexos negativos no dia a dia do brasileiro. Economistas e especialistas discutem medidas para fazer com que o País saia do buraco o quanto antes, e devolva um pouco a dignidade aos cidadãos.

E são vários fatores que levam o Brasil a enfrentar essa que, talvez, seja uma das mais graves crises econômicas de sua história. Os motivos passam pela desqualificação de nossos governantes e a consequente corrupção desenfreada no setor público, fatores externos, modelo de crescimento falho, especulação financeira, gastos excessivos etc.

Sim, gastos governamentais contribuem para a crise. Seja a ineficiência, na contratação excessiva de servidores públicos, o aumento de secretarias e ministérios, aumento desproporcional de salários em alguns setores ou realização de obras e investimentos públicos desnecessários – como as obras de preparação para a Copa do Mundo de futebol e os Jogos Olímpicos. Os gastos excessivos geram também endividamento público.

O setor privado também acompanha a crise, com um grande endividamento – reflexo da grave crise econômica que gera queda de rendimentos e alta taxa de desemprego. De acordo com dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 39% da população com idade entre 18 e 95 anos estava negativada ao final de abril de 2017. O número representa cerca de 59 milhões de pessoas que não conseguiram arcar com seus gastos. Segundo o levantamento, a faixa etária entre 30 e 39 anos é a que mais conta com negativados, uma vez que, no período, quase metade desta população (49,8%) estava com o nome presente em listas de proteção ao crédito.

Da mesma forma que o setor privado sofre com queda de receitas com reflexo no endividamento, no setor público é bem parecido, ou seja, queda de arrecadação e manutenção dos gastos excessivos contribui para a crise econômica e geram uma grande “bola de neve”. O remédio não é muito diferente para os dois setores: a saída é aumentar a arrecadação, ou diminuir as despesas, ou ambos…

E é preciso ter consciência e responsabilidade fiscal para evitar um agravamento da crise. O que fazemos com as despesas domésticas – gastar dentro do limite dos ganhos – deve ser referência obrigatória em todas as esferas coletivas, privadas ou públicas, como em condomínio residencial, clube social, Prefeitura, Estado e também com a União.

A incerteza neste grave momento de crise é justamente “onde cortar”. O governo federal vem tentando diminuir suas despesas e fazer algumas reformas estruturais, entretanto não consegue ter capital político ou moral para propor as alterações necessárias, profundas e, principalmente, justas. No recente aumento de impostos dos combustíveis, por exemplo, quem vai pagar a conta é novamente o consumidor final. Em alguns pontos da reforma previdenciária, idem…

É preciso dar um sinal positivo para a população com medidas que diminuam de uma vez por todas a já tão conhecida capacidade corporativa em todos os setores públicos, desde o Executivo, Legislativo e também no Judiciário. A sociedade excluída, que não faz parte desta “casta social privilegiada” do funcionalismo público que se criou no país, não suporta mais pagar a conta das benesses concedidas a todos os poderes constituídos. A famosa idéia de “mamar nas tetas do governo” nunca foi tão apropriada e evidente no Brasil de hoje.