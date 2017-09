Cortando Não é a primeira vez que corre dentro da rádio peão a história de que o secretário da Fazenda, José Luiz Corte,...

Cortando

Não é a primeira vez que corre dentro da rádio peão a história de que o secretário da Fazenda, José Luiz Corte, teria pedido a conta ao prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB). Mais uma vez a informação voltou a ser ventilada há alguns dias. Não que Corte esteja indisposto ao trabalho, mas o chefe das finanças municipais estaria incomodado com a falta de cuidado em alguns gastos. Além disso, Corte teria deixado muito claro ao prefeito que continuaria com seu trabalho, porém necessitava de respaldo do próprio prefeito para que diversas secretarias municipais apertassem os cintos. Em reuniões entre secretários ficou claro aos comandados por Pedrinho de que a situação das contas municipais não é confortável e que os gastos precisam ser apenas com o considerado ‘essencial’.

Puxão de orelha

O presidente da Câmara e aliado do prefeito, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), não poupou a língua e foi veemente ao cobrar previdências do próprio filho (o prefeito Pedrinho Eliseu – PSDB) sobre um problema “inaceitável” do qual ele foi informado na último final de semana. Tudo começou com a falta de comunicação interna de órgãos e autarquias municipais. Com a realização da Corrida da Independência, a rotatória logo a frente da saída do Terminal Urbano foi fechada por viaturas da Guarda Municipal. O TCA (Serviço de Transporte Coletivo de Araras), sem ser avisado, ficou impedido de retirar os ônibus e a cidade toda ficou por mais de 1h sem transporte coletivo. Eliseu diz que recebeu protesto veemente sobre o ocorrido. “Não é possível que se realize uma prova pedestre, uma modalidade de esportes, e se prejudique por outro lado os passageiros que utilizam o transporte do TCA por uma falha clamorosa”, pontuou Eliseu.

Segundas intenções?

Um burburinho que corre dentro dos corredores da Câmara aponta que já há uma evidente intenção com o projeto que quer impor, no regimento da Casa, a leitura da bíblia cristã: que se a medida não for aceita, qualquer outra similar também seja impedida. Grosso modo, a ideia de alguns vereadores seria a seguinte: ou se atende ao pedido de leitura de trecho bíblico ou se retira todos os símbolos religiosos já presentes na Câmara – incluindo aí o crucifixo logo acima da Mesa da Casa e ainda a imagem de Nossa Senhora do Patrocínio. Ou seja, para alguns edis, “como está não deve ficar”. A retirada da imagem de Nossa Senhora é rechaçada por outros vereadores, que entendem que o símbolo é mantido por lá mais por “tradição” do que por “religião”. A retirada também incomodaria os católicos da cidade. Ainda assim um grupo de vereadores estaria convicto a adotar a política do “ou pode tudo, ou pode nada”.

No PSDB

Aliados ao prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) garantem que é praticamente nula a chance dele deixar a atual legenda. Ainda assim o prefeito poderia enfrentar uma situação embaraçosa no ano que vem. Isso porque não é segredo pra ninguém que Eliseu vai apoiar, incondicionalmente, Aldo Demarchi (DEM) para deputado estadual – o prefeito de Araras chegou a ser assessor parlamentar do deputado. A preocupação é que caso os tucanos tenham que apoiar um candidato na região, Eliseu ficaria numa ‘sinuca de bico’, sem ter muita alternativa. Pessoas próximas garantem que Eliseu nem cogita trocar de legenda e que o PSDB deve lançar poucos nomes na região, o que não ocasionaria constrangimentos a Eliseu. Além disso, a ideia é que o apoio de Pedrinho a deputados federais seja mais amplo – e abranja nomes do PSDB.

Brambilla-lá

O ex-prefeito de Araras, Nelson Brambilla (PT), pode mesmo deixar o Partido dos Trabalhadores em breve. Brambilla não toca no assunto, mas ele tem recebido convites de algumas legendas da cidade. Um dos partidos que tem tentado atrair o médico é o PR (que tem na Câmara hoje o vereador Francisco Nucci). Outra legenda que tenta seduzir o ex-prefeito seria o PRB (que tem também vereador na Câmara de Araras, Marcelo de Oliveira). Outras legendas também teriam tentado chamar Brambilla para a campanha do ano que vem – até ex-ministro teria convidado o ex-prefeito a uma filiação a seu partido. O indicativo de que poderia, finalmente, ocorrer a debandada petista dele é que o ex-prefeito teria “aceitado” ouvir os convites. E mais, teria ficado de “estudar” as propostas.

De olho!

O Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) abriu na última semana uma curiosa e importante licitação. A autarquia quer contratar uma empresa para locação de sistema de rastreamento e monitoramento 24 horas para 55 veículos do próprio Saema pelo período de 12 meses. A ideia de fiscalizar o itinerário e uso dos próprios veículos merece aplausos, apesar de ter um valor apurado relativamente oneroso: estima-se que a autarquia teria o gasto de R$ 53.810,75 com o serviço em apenas um ano. A licitação acontece em 15 dias (em 28 de setembro).

Paulinho fora do PSD

O então candidato a prefeito de Araras pelo PSD, Paulinho Nascimento, oficializou sua saída da legenda em maio desse ano. O Engenheiro Paulinho, como também é conhecido, entregou em 4 de maio pedido ao juiz eleitoral de Araras para sua desfiliação – o ex-candidato do PSD também solicitou, evidentemente, a exclusão do nome dele da listagem de filiados. A dúvida paira apenas sobre qual seria o mais novo partido de Paulinho. Vale recordar que o engenheiro participa de todas as eleições desde 2010. Ele concorreu a prefeito de Araras pelo PSD, em 2016, e já foi candidato a prefeito em 2012 pelo PTC. Ele ainda concorreu duas vezes ao cargo de deputado federal: em 2014 pelo PHS e em 2010 pelo PV.

No quadro!

Na última semana., o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) visitou Brasília/DF, mais uma vez, atrás de recursos para Araras. Outra vez Pedrinho foi atrás de seu novo aliado na capital federal, o deputado ruralista Nelson Marquezelli (PTB). O curioso é que Marquezelli, criticado por partidos políticos em Araras por apoiar Michel Temer (PMDB) e ter participado de manobras que garantiram a permanência deste no cargo de presidente da República, não esconde de ninguém seu apoio ao comandante da República. Na foto da visita de Pedrinho a Marquezelli, divulgada pela Prefeitura de Araras a toda imprensa, é possível ver, ao fundo, um quadro do deputado pirassununguense abraçado a Michel Temer, demonstrando que o ‘casamento’ político com o presidente segue sem qualquer abalo.

TORPEDO

“Em decorrência das inconformidades deixadas no sistema Simec pela gestão anterior, que prejudicaria as ações relacionadas a Educação no seu planejamento, plano de ações articuladas e suas metas optou-se ao invés de cargos comissionados para manutenção do sistema, pelo serviço técnico especializado e a formação para os profissionais efetivos nesta secretaria – pois em futuras transições de governo, jamais serão prejudicadas as ações em relação a Educação Municipal”.

Da secretária municipal de Educação, Mariana Mani Moura, defendendo a licitação orçada em R$ 144 mil para contratação de empresa de consultoria para serviços na área educacional.